„Recruții învață abilitățile de deplasare pe câmpul de luptă și de tragere tactică, dobândind cunoștințe în domeniul pregătirii inginerești și al medicinii tactice”, a transmis ministerul belarus, pe Telegram, precizând că trupele sunt antrenate în diverse discipline militare de către „instructori ai companiei militare private Wagner”.

Totodată, ministerul de la Minsk a publicat o înregistrare video a antrenamentelor.

Belarusian state media released a video material about Belarusian servicemen from the territorial defence force being trained by the members of the Wagner Group at the Osipovichi training ground in central Belarus. pic.twitter.com/9PSwB89TFz