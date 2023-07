După revolta din 23-24 iunie, în care luptătorii Wagner au capturat pentru scurt timp oraşul Rostov pe Don din sudul Rusiei şi au mărşăluit către Moscova, nu se cunoaşte cu exactitate unde se află Prigojin şi mercenarii săi.

În conformitate cu condiţiile acordului care a pus capăt revoltei, Prigojin urma să se mute în Belarus, iar oamenii săi – mulţi dintre aceştia fiind foşti puşcăriaşi care au fost eliberaţi anticipat în schimbul acceptului de a lupta în Ucraina – aveau de ales să se mute împreună cu el în Belarus, să se alăture forţelor armate regulate ale Rusiei sau să plece acasă.

Anton Ielizarov, al cărui pseudonim de luptător este Lotus, citat sâmbătă de un canal de pe aplicaţia Telegram, a declarat că luptătorii intră acum în vacanţă până la începutul lui august, la ordinele lui Prigojin, după care se vor muta în Belarus.

„Trebuie să pregătim baze, tabere de antrenament, să ne coordonăm cu autorităţile şi administraţiile locale, să organizăm interacţiuni cu agenţiile de aplicare a legii din Belarus şi să pregătim logistica”, a declarat Ielizarov, citat de canalul „Evgheni Prigojin pe Telegram”.

Reuters notează că nu a putut verifica autenticitatea interviului.

No one from the Russian Wagner mercenary group has yet visited a disused military camp that Belarusian President Alexander Lukashenko offered for Wagner’s use, an adviser to the Belarus defense minister said https://t.co/LofKTmea2c pic.twitter.com/75j6SZayic