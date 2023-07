Președintele ucrainean Volodomir Zelenski i-a mulțumit vineri președintelui american Joe Biden pentru cel mai recent pachet de sprijin militar, pe care l-a catalogat ca fiind „foarte necesar”, după ce Washingtonul a anunțat că va furniza muniții cu dispersie Kievului, scrie Al Jazeera.

„Un pachet de ajutor pentru apărare oportun, amplu și foarte necesar din partea Statelor Unite”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe Twitter, mulțumind poporului american și lui Biden pentru „pașii decisivi”.

A timely, broad and much-needed defense aid package from the United States. We are grateful to the American people and President Joseph Biden @POTUS for decisive steps that bring Ukraine closer to victory over the enemy, and democracy to victory over dictatorship. The expansion…