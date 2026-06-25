„Mergeam pe jos şi eram aruncaţi dintr-o parte în alta. Tot ce era în apartament a căzut. Ei bine, slavă Domnului că am reuşit să ieşim”, a declarat el.

Alți oameni din Venezuela spun că „s-a auzit o bubuitură foarte puternică. Au căzut obiecte în casă, inclusiv borcane din frigider. Nu am mai trăit niciodată aşa ceva”, povesteşte şi Coro Martinez, în vârstă de 56 de ani, care locuieşte în estul oraşului Caracas.

Este video se va poniendo peor mientras avanza. #TerremotoenVenezuela pic.twitter.com/4LqCoL84kc — Yisus 💾 (@SoyJesusTarre) June 25, 2026

Două cutremure puternice au lovit miercuri seara Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt, provocând prăbuşirea unor clădiri şi pagube în capitala Caracas.

Aceste cutremure rare, survenite unul după altul, cu magnitudini de moment de 7,2 şi 7,5, produse la mică adâncime, se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit ţara în ultimii peste 100 de ani, anunță The Associated Press şi Reuters.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență în urma cutremurelor care au avut loc la ora locală 18.00 (01:00, ora României).

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