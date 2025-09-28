Va deveni „cea mai puternică forță armată convențională din Europa”

Bundeswehr-ul va deveni „cea mai puternică forță armată convențională din Europa”, a declarat cancelarul Friedrich Merz (CDU) în luna mai. Aceasta prezintă guvernului o dublă provocare: atenuarea deficitului de personal printr-un nou serviciu militar și, în același timp, dotarea rapidă a trupelor cu echipamente moderne.

Potrivit Politico, guvernul german lucrează la un plan de apărare și achiziții în valoare de până la 83 de miliarde de euro. Majoritatea contractelor urmează să fie acordate producătorilor europeni; doar aproximativ opt procente vor fi achiziționate din SUA.

Conform informațiilor obținute de Politico, guvernul german planifică un total de 154 de achiziții majore în domeniul apărării între septembrie 2025 și decembrie 2026.

Importurile s-au triplat între 2020 și 2024

Dependența Europei de armele americane a crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), importurile de arme din Statele Unite către Europa – inclusiv Ucraina – s-au triplat între 2020 și 2024 față de cei cinci ani precedenți.

Pentru prima dată în două decenii, cea mai mare parte a exporturilor de arme ale SUA a fost direcționată către Europa: ponderea a crescut de la 13% (2015–2019) la 35% (2020–2024). Per total, țările europene NATO și-au dublat importurile de arme în această perioadă, două treimi din acestea provenind din Statele Unite.

Germania a înregistrat o creștere deosebit de drastică: importurile de arme au crescut cu 334%, aproximativ 70% dintre acestea provenind din SUA.

Statele Unite au continuat, de asemenea, să își extindă rolul de lider la nivel global. Exporturile lor au crescut cu 21% între cele două perioade de cinci ani, iar cota lor în comerțul global cu arme a crescut de la 35% la 43%.

Ce a anunțat Trump

Potrivit expertului și autorului american Dr. Josef Braml, în acest pas nu ar trebui făcută greșeala de a confunda cauza cu efectul.

„Motivul a fost că Trump a precizat clar că nu se mai poate conta pe America”, a explicat Braml într-un interviu acordat Euronews. Acum, că acest lucru a devenit clar, „nu mai are sens să plătim tribut pentru protecția pe care nu o mai putem obține”.

Potrivit lui Braml, acest „tribut” a fost plătit prin achiziționarea de arme americane, ceea ce a făcut ca Germania și alte țări europene să depindă de sistemele americane.

Aceasta include sistemul de apărare Patriot, dintre care Germania deține în prezent șase. Sistemul este considerat unul dintre cele mai moderne și puternice sisteme de apărare aeriană din lume.

Potrivit publicației The Atlantic, guvernul SUA a oprit temporar exporturile acestor sisteme, deoarece Pentagonul consideră că acestea sunt insuficiente și dorește să le rezerve în principal pentru uz propriu.

Încuietoare de urgență?

Cu toate acestea, încă nu există o soluție europeană pentru unele sisteme de arme. Aceasta include, de exemplu, avionul de vânătoare F-35.

Christophe Gomart, fost șef al serviciilor secrete militare franceze și actual europarlamentar din partea Partidului Popular European, a avansat anul acesta teoria unui așa-numit „încuietoare de urgență”, în care SUA instalează un sistem de blocare în avioane care ar putea fi activat, dacă planul de zbor nu este aprobat de Pentagon.

Cu toate acestea, existența „întrerupătorului de oprire” nu a putut fi confirmată deoarece „nu există nicio modalitate de a opri pur și simplu F-35 de la distanță”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării pentru Tagesschau.

Prin urmare, guvernul german își respectă comanda pentru avioanele destinate trupelor. „F-35 este însă un avion de vânătoare de a cincea generație, care în prezent nu este disponibil în Europa.

Tehnologia sa stealth îl face aproape nedetectabil. Dacă trupele ne solicită astfel de lucruri, nu putem cumpăra decât din SUA”, a declarat pentru Euronews o purtătoare de cuvânt a Oficiului Federal pentru Echipamente, Tehnologia Informației și Suport în Funcționare al Bundeswehr (BAAINBw).

„America pe primul loc”

Pieter Wezeman, cercetător la Institutul de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) și coautor al studiului privind cele mai recente cifre privind importurile europene de arme din SUA, subliniază însă că Europa ia deja contramăsuri:

„Țările NATO din Europa au luat măsuri pentru a-și reduce dependența de importuri și a-și consolida propriile industrii de armament. Însă relația transatlantică în comerțul cu arme are rădăcini adânci.”

Planul Marshall și NATO au pus bazele relațiilor economice și de securitate dintre Germania și Statele Unite după cel de-al Doilea Război Mondial. De la preluarea mandatului de Donald Trump, guvernul german s-a străduit să mențină relațiile bilaterale. Cu toate acestea, cursul german contravine așteptărilor președintelui SUA.

Trump și-a început al doilea mandat cu promisiunea „America pe primul loc”. Acest set de politici își propune să ia decizii de politică externă și internă care să prioritizeze interesele SUA față de interesele tuturor celorlalte națiuni.

Washingtonul continuă să dea tonul

„Trăim într-o nouă eră, într-o ordine mondială multipolară, iar dacă nu reușim să stabilim Europa ca un pol independent, atunci vom fi pierdut în această lume în care cei puternici fac ce pot, iar cei slabi suferă”, a declarat expertul american și autorul cărții „Iluzie transatlantică”.

În final, însă, o privire asupra statisticilor brevetelor arată că, atunci când vine vorba de tehnologia de apărare, Washingtonul continuă să dea tonul în Europa.

Conform unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW), companiile americane au depus aproape 18.000 de brevete între 2015 și 2021, în timp ce toate cele 27 de state membre ale UE au depus împreună mai puțin de 12.000.

Germania ocupă locul al doilea în UE după Franța, cu aproximativ 4.300 de cereri de brevet, dar este, în general, puternic dependentă de companiile americane.

Prin urmare, pentru Braml, continuarea ca până acum nu este o opțiune: „Securitatea a dispărut, Pax Americana este moartă.” Timp de decenii, Germania și-a plasat apărarea în mâinile Statelor Unite.

Acum, țara trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate cât mai repede posibil.

