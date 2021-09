„Toată lumea spune acum: nu-i nimic, dă guvernul o ordonanţă de urgenţă şi se preiau răspunderile celor 3 milioane de poliţe la Fondul de Garantare administrat de ASF. Serios? Dar Fondul de Garantare de unde are bani, din aer? Nu. Are din taxele suplimentare pe poliţele de asigurări”, scrie Sorin Pâslaru.

El amintește că daunele Astra și Carpatica, alte două falimente răsunătoare pe piața asigurărilor, „se plătesc din 1% pe fiecare primă de asigurare RCA”, iar cel al City va fi resimțit mult mai puternic. „Mâine, pentru City probabil va fi nevoie de 5% din fiecare poliţă, pentru a acoperi daune şi garanţii de sute de milioane de euro”, explică Sorin Pâslaru.

În acest context, jurnalistul întreabă cum a putut să dea greș Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere că „se spune că (City Insurance – n.r. ) ar fi prezentat documente false privind existenţa unor conturi de câteva zeci de milioane de euro la o bancă elveţiană De patru ani tot prezintă ASF-ului aceste conturi şi abia acum ASF a descoperit”.

Salarii lunare de zeci de mii de euro la instituţiile care supraveghează sistemul financiar-bancar, de asigurări şi de pensii private. De ce? Păi ca se ne asigurăm ca vin oameni competenţi şi incoruptibili. Sorin Pâslaru, redactor-șef Ziarul Financiar:

„Cazul City ar trebui să fie un moment zero”

El afirmă că „în mod normal, sediul ASF trebuie sigilat, toţi angajaţii şi conducerea societăţii suspendată din funcţie şi cercetat totul” și spune că această instituție trebuie desființată, iar supravegherea trecută „la BNR sau la altă instituție capabiă”.

„Nu te poţi juca cu stabilitatea financiară a României. ASF are sub supraveghere piaţa pensiilor private, unde sunt sub administrare 20 miliarde de euro”, adaugă Sorin Pâslaru, amintind și de alte două falimente răsunătoare pe piața asigurărilor.

Dacă au trecut în patru ani de la 200 milioane de euro crahul Astra plus Carpatica Asigurări la unul de 500 de milioane de euro City Insurance ce facem? Îi aşteptăm să treacă la unul de un miliard de euro sau de 5 miliarde de euro cu pensiile care trebuie plătite românilor peste 20-30 de ani? Sorin Pâslaru:

În concluzie, redactorul-șef Ziarul Financiar scrie că situația City Insurance ar trebui să fie un moment zero. „Toţi angajaţii, inclusiv membrii boardului, puşi să dea înapoi salariile din ultimii cinci ani şi să fie ţinuţi să acopere din propriile salarii dauna care va fi acoperit de cei 6 milioane de asiguraţi RCA”.

