Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

„La primele ore ale dimineții de marți, 17 martie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești”, a transmis MApN.

În noaptea de luni spre marți, la ora 1.55, a fost trimis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 1.55, mesaj RO-Alert”, potrivit sursei citate.

Oficialii ministerului anunţă că, până la acest moment, nu a fost identificată zona de impact: „Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității”.

