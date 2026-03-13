Al doilea mesaj RO-Alert a fost emis pentru locuitorii din Tulcea

UPDATE ora 11.41: ISU Tulcea anunță că a fost emis al doilea mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județ, prin care le-a fost recomandat cetățenilor să respecte indicațiile transmise și să apeleze numărul unic de urgență dacă observă potențiale situații de urgență.

„În urmă cu puţin timp, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert , în contextul menţinerii riscurilor asociate situaţiei din proximitatea frontierei României cu Ucraina. Reiterăm recomandarea ca cetăţenii să respecte indicaţiile transmise şi să apeleze numărul unic 112 în cazul observării unor potenţiale situaţii de urgenţă”, transmite ISU Tulcea.

Până în acest moment, în dispeceratul ISU Delta Tulcea au fost înregistrate 2 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, prin care se solicitau informaţii suplimentare cu privire la mesajul RO-Alert.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al Românieiâ

Știrea inițială: Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizaţi vineri dimineaţă, 13 martie, printr-un mesaj RO-Alert, despre riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea a explicat că autorităţile au emis mesajul de avertizare pe baza informaţiilor furnizate de structurile responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian.

„Recomandăm cetăţenilor să urmărească cu atenţie conţinutul mesajului primit şi să respecte indicaţiile transmise de autorităţi. În cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, au declarat reprezentanţii ISU Tulcea.

O dronă a intrat în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a confirmat detectarea unor ţinte aeriene în zona Chilia Veche, situată aproape de graniţa cu Ucraina, şi a anunţat posibilitatea ca resturi de dronă să fi ajuns pe teritoriul României.

„Sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10.00, ţinte aeriene în nordul judeţului Tulcea, în zona Chilia Veche-Vâlcove. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea şi monitorizarea spaţiului aerian. La ora 10.05, a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-Alert pentru zona vizată”, au transmis reprezentanţii MApN, potrivit News.ro.

Echipe specializate sunt pregătite să demareze operaţiuni de căutare pentru identificarea şi securizarea eventualelor resturi.

„Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut şi pe teritoriul României, în zona Chilia Veche”, a mai transmis Ministerul Apărării Naționale.

În noiembrie 2025, o dronă necunoscută a pătruns 8 kilometri în spațiul aerian al României Două Eurofighter și două F-16 au fost ridicate de la sol. Ro-Alert emis la Galați și Tulcea.

Știre în curs de actualizare!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE