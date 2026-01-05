„Columbia este guvernată de un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite, dar nu va mai continua mult timp, să știți”, a afirmat Trump.

El a insistat apoi că Petro are „fabrici de cocaină, fabrici de cocaină”. Întrebat de o jurnalistă dacă Statele Unite iau în calcul „o operațiune precum cea din Venezuela”, Donald Trump nu a exclus această posibilitate: „Mi se pare o idee bună”.

Atacul verbal la adresa președintelui Columbiei vine în continuarea unor declarații similare făcute de Trump cu o zi înainte, într-o conferință de presă din Florida, la doar câteva ore după capturarea lui Maduro.

Referindu-se pe scurt la Gustavo Petro, el a spus că acesta „produce cocaină și o trimite în Statele Unite. Așa că ar face bine să aibă grijă de el”.

Cu puțin timp înainte, pe 23 decembrie, Donald Trump făcuse afirmații asemănătoare despre Petro: „Ar face bine să fie atent, pentru că are laboratoare de droguri. În Columbia se produce cocaină și se trimite în Statele Unite. Ar face bine să închidă acele fabrici de cocaină”.

În replică, președintele Columbiei a venit cu un mesaj sfidător după amenințările lui Donald Trump.

„Să încerce să mă ducă la închisoare, vedeți dacă puteți. Dacă vreți să mă îmbrăcați într-o uniformă portocalie, încercați. Poporul columbian va ieși în stradă ca să mă apere”, a transmis președintele columbian Gustavo Petro, după cum se arată în mesajul postat pe rețeaua X.

În paralel, președintele Petro nu a făcut decât să condamne atacul Statelor Unite în Venezuela, atât prin comunicate ale Ministerului de Externe, cât și prin texte ample publicate pe rețelele sociale.

„Fără o bază legală pentru a acționa împotriva suveranității Venezuelei, reținerea se transformă într-o răpire”, a scris el duminică pe contul său de pe X, referindu-se la capturarea lui Nicolas Maduro.

„Ceea ce a făcut Donald Trump este aberant. Au distrus statul de drept la nivel mondial. Au călcat în picioare, în mod sângeros, suveranitatea sacră a întregii Americi Latine și a Caraibelor”, a adăugat Petro.

Președintele columbian s-a apărat în repetate rânduri de acuzațiile potrivit cărora ar fi traficant de droguri.

„Numele meu nu apare, în 50 de ani, în dosarele judiciare privind traficul de droguri, nici în trecut, nici în prezent. Încetați să mă calomniați, domnule Trump”, a scris el duminică pe X.

De asemenea, consideră că aceste atacuri reprezintă represalii pentru faptul că, în septembrie anul trecut, a condus o manifestație la New York, în care le-a cerut soldaților americani să nu respecte ordinele lui Trump atunci când acestea implicau sprijinirea guvernului israelian în ofensiva din Gaza.

„Pentru ceea ce am spus, v-ați permis aroganța de a-mi pedepsi opinia”, susține Petro. După acea manifestație, Guvernul Statelor Unite i-a revocat viza președintelui columbian.

Relația dintre Gustavo Petro și Donald Trump este tensionată încă de la începutul anului 2025, când șeful statului columbian a decis să trimită înapoi un avion cu imigranți deportați și încătușați, iar liderul american a amenințat ulterior Columbia cu impunerea de tarife vamale.

Canalele diplomatice au reușit să reducă tensiunea, iar în prezent atât forțele armate ale țării, cât și unii lideri politici mențin dialogul cu administrația Trump.

În februarie 2025, declarația președintelui columbian Gustavo Petro conform căreia „cocaina nu este mai rea decât whisky-ul” din timpul unei reuniuni a cabinetului a stârnit îngrijorări cu privire la viitorul parteneriatului antidrog dintre SUA și Columbia.

Totuși, dacă la Casa Albă s-a redus presiunea sancțiunilor împotriva Columbiei, aceasta a crescut în cazul sancțiunilor la adresa președintelui. În octombrie, Departamentul Trezoreriei l-a inclus pe Petro pe o listă care îl asociază cu traficul de droguri, o acuzație pentru care nu au fost prezentate dovezi.

Deși în timpul administrației Gustavo Petro numărul culturilor de coca a crescut, potrivit unor estimări contestate de președinte, acest fenomen a fost pus mai degrabă pe seama eșecului politicii de pace a guvernului și a consolidării grupărilor armate implicate în traficul de droguri, decât pe o presupusă alianță a președintelui cu lumea narcotraficului.

Casa Albă vede însă lucrurile diferit și își înăsprește pe zi ce trece tonul amenințărilor la adresa liderului columbian.

Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții"
Exclusiv
Știri România 11:00
Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții”
Prognoza Accuweather în România. Val de frig în toată țara și posibile ninsori la sfârșitul săptămânii
Știri România 10:31
Prognoza Accuweather în România. Val de frig în toată țara și posibile ninsori la sfârșitul săptămânii
Ramona Bădescu dezvăluie secretul pentru o digestie fără probleme. A aflat trucul de la italieni
Stiri Mondene 10:30
Ramona Bădescu dezvăluie secretul pentru o digestie fără probleme. A aflat trucul de la italieni
Cristina Cioran rupe tăcerea despre Alex Dobrescu, care e la închisoare. Cum reușește să își vadă copiii: „Să se termine acest vis urât"
Stiri Mondene 10:12
Cristina Cioran rupe tăcerea despre Alex Dobrescu, care e la închisoare. Cum reușește să își vadă copiii: „Să se termine acest vis urât”
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
