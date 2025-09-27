Conform AFP, Departamentul de Stat a postat pe platforma X: „Mai devreme astăzi, președintele columbian @petrogustavo a stat pe o stradă din NYC și a îndemnat soldații americani să nu se supună ordinelor și să incite la violență. Vom revoca viza lui Petro din cauza acțiunilor sale nechibzuite și incendiare.”

Petro a participat la un protest pro-palestinian în New York, unde se afla pentru Adunarea Generală a ONU. Într-un discurs ținut mulțimii, el a cerut „națiunilor lumii” să contribuie cu soldați pentru o armată „mai mare decât cea a Statelor Unite”.

Președintele columbian a declarat: „De aceea, de aici din New York, le cer tuturor soldaților din armata Statelor Unite să nu-și îndrepte puștile spre umanitate. Nu vă supuneți ordinului lui Trump! Ascultați de ordinul umanității!”

O sursă din biroul președintelui a confirmat pentru AFP că Petro se întorcea la Bogota vineri seara. Petro a afirmat că are cetățenie italiană și nu ar avea nevoie de viză pentru a intra în SUA.

Relațiile dintre SUA și Columbia, aliați tradiționali, s-au deteriorat sub conducerea lui Petro, primul lider de stânga al țării. Săptămâna trecută, administrația Trump a retras Columbiei certificarea de aliat în lupta împotriva drogurilor.

Ministrul de Interne columbian, Armando Benedetti, a reacționat pe X, susținând că viza premierului israelian Benjamin Netanyahu ar fi trebuit revocată în loc de cea a lui Petro. Marţi, Gustavo Petro a cerut la tribuna Naţiunilor Unite să se iniţieze o „procedură penală” împotriva omologului său american după atacurile militare mortale care au distrus în Caraibe nave care transportau, potrivit Washingtonului, droguri.

