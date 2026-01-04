Rubio a pus tunurile pe Clan del Golfo, cea mai mare grupare criminală din Columbia

Departamentul de Stat al SUA a desemnat Clan del Golfo, considerată cea mai mare grupare criminală din Columbia, drept organizație teroristă străină, a anunțat marți secretarul de stat Marco Rubio. Potrivit autorităților americane, organizația are mii de membri și își finanțează activitățile violente în principal din traficul de cocaină.

Rubio a precizat că gruparea este responsabilă pentru atacuri teroriste împotriva oficialilor publici, forțelor de ordine, militarilor și civililor din Columbia și a subliniat că Washingtonul va folosi toate instrumentele disponibile pentru a stopa violența și pentru a bloca sursele de finanțare ale cartelurilor și organizațiilor criminale transnaționale.

Gustavo Petro a respins acuzațiile lui Trump și a criticat atacul asupra Venezuelei

În replică, Gustavo Petro a respins acuzaţiile aduse de Trump şi a declarat că nu este îngrijorat de ceea ce ar putea spune Nicolas Maduro autorităţilor americane. „Nu sunt deloc îngrijorat”, a scris preşedintele columbian pe platforma X, răspunzând unui comentariu al jurnalistului Hassan Nassar, care sugera că Petro „ar trebui să fie foarte îngrijorat de ceea ce ar putea spune şeful Cartelului de los Soles”.

Columbia a mobilizat forțele armate în urma loviturilor americane asupra Venezuelei. Președintele Gustavo Petro a declarat că autoritățile columbiene sunt îngrijorate de un posibil aflux de refugiați care ar putea fugi din calea atacurilor. El calificat bombardamentele drept o „agresiune împotriva suveranității” Americii Latine și a avertizat că acestea riscă să declanșeze o criză umanitară majoră.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Petro a atras atenția asupra unei escaladări periculoase a tensiunilor regionale și a reiterat angajamentul Columbiei față de principiile Cartei ONU, subliniind respectarea suveranității statelor și necesitatea soluționării pașnice a conflictelor.

Casa Albă a publicat imagini cu Dpnald Trump și membrii cabinetului său la Mar-a-Lago, urmărind prinderea liderului venezuelean, Nicolas Maduro

Istoricul conflictului dintre Donald Trump și Gustavo Petro

Conflictul dintre Trump şi Petro are o istorie recentă. În decembrie 2025, preşedintele american l-a avertizat pe liderul columbian că ar putea fi „următorul” ţintit de presiunea Washingtonului. În septembrie 2025, SUA au eliminat Columbia de pe lista ţărilor care cooperează în lupta împotriva drogurilor şi l-au sancţionat pe Petro, acuzându-l că este un „lider al traficului de droguri”.

Petro a respins acuzaţiile şi a subliniat angajamentul său faţă de lupta împotriva traficului de droguri. „Nu am nimic de ascuns. De 10 ani investighez şi expun în dezbateri publice relaţiile dintre politicienii puternici şi traficanţii de droguri înarmaţi. Munca mea este democraţia pentru popor, egalitatea şi pacea”, a declarat preşedintele columbian.

Fostul senator Gustavo Bolivar, un apropiat al lui Petro, a evidenţiat diferenţele dintre liderul columbian şi Nicolas Maduro, precizând că Petro „a fost ales democratic, fără fraudă”. „Petro garantează alegerile din acest an (…) Dreapta face campanie electorală fără cenzură, iar presa este liberă. În Columbia există democraţie. Există separare a puterilor, instanţe independente, un Congres independent”, a adăugat Bolivar.

Trump și Rubio au trimis un avertisment clar Cubei: „Dacă aș face parte din guvern, aș fi îngrijorat”

Președintele SUA, Donald Trump, a indicat sâmbătă că Cuba ar putea deveni un subiect de discuție în cadrul politicii mai ample a SUA în regiune, subliniind potențialul Washingtonului de a-și extinde atenția dincolo de Venezuela, pe fondul tensiunilor crescânde din America Latină, potrivit Reuters.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a susţinut această poziţie şi a declarat că „dacă aş locui în Havana şi aş face parte din guvern, aş fi măcar puţin îngrijorat”. Rubio, care are origini cubaneze, a mai afirmat că „Cuba este un dezastru” şi că ţara este „condusă de bărbaţi incompetenţi şi senili”.

Trump afirmă constant că SUA „trebuie să aibă” Groenlanda

Fostul președinte american Donald Trump a provocat o nouă dispută diplomatică după ce l-a numit ăn decembrie 2025 pe guvernatorul republican al statului Louisiana, Jeff Landry, trimis special în Groenlanda, teritoriu autonom parte a Regatului Danemarcei. Într-un răspuns oferit BBC, Trump a declarat că „avem nevoie de Groenlanda pentru protecția națională” și că „trebuie să o avem”.

Danemarca a catalogat intențiile lui Trump „profund deranjante”

Numirea lui Landry, care a spus pe platforma X că este „o onoare să servească într-o poziție voluntară pentru a face din Groenlanda parte a SUA”, a stârnit nemulțumirea autorităților daneze. Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a catalogat decizia drept „profund deranjantă” și a cerut Washingtonului să respecte suveranitatea daneză. „Atâta timp cât avem un regat format din Danemarca, Insulele Feroe și Groenlanda, nu putem accepta acțiuni care subminează integritatea noastră teritorială”, a declarat el pentru TV2.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a subliniat că „numirea unui trimis special nu schimbă nimic pentru noi. Noi ne decidem propriul viitor. Groenlanda aparține groenlandezilor, iar integritatea teritorială trebuie respectată”.

Încă din revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2026, Trump și-a reluat interesul pentru Groenlanda, invocând poziția strategică și resursele minerale ale insulei. Conform declarațiilor sale, „avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională, nu pentru minerale”. Trump a menționat explicit amenințarea navelor chineze și ruse în apele din apropiere.

Mexicul, luat și el la țintă de Donald Trump

Donald Trump s-a luat și de presedinta Mexicului dupa ce Claudia Sheinbaum a pus pe X articolul 2 din Carta ONU subliniind astfel că acțiunea SUA din Venezuela și arestarea președintelui Nicolas Maduro încalcă dreptul internațional.

Președintele SUA a insinuat că activitatea cartelurilor din Mexic nu mai poate fi tolerată de SUA:

„Cartelurile conduc Mexicul. Ea nu conduce Mexicul. Am putea fi corecti din punct de vedere politic și amabili și am putea spune: „Da, ea conduce”. Nu, nu. Ea este foarte speriată de carteluri. Ele conduc Mexicul. Și am întrebat-o de mai multe ori: „Vrei să eliminăm cartelurile?” … va trebui să se facă ceva cu Mexicul”.

Maduro va fi judecat în New York, iar Venezuela va fi administrată de SUA

Amintim că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, au fost capturați și scoși din țară.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că președintele venezuelean și soția sa au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, fiind acuzați de infracțiuni extrem de grave. Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru folosirea acestora împotriva Statelor Unite. Maduro și soția sa vor fi judecați în SUA.

Președintele american Donald Trump a spus că un „grup de oameni” va prelua conducerea Venezuelei până când va fi asigurată o „tranziție sigură, adecvată și judicioasă”. Întrebat de reporteri cine din Venezuela ar face parte din acest grup, Trump a spus că secretarul său de stat, Marco Rubio, a discutat cu Delcy Rodríguez. Maria Corina Machado nu este potrivită pentru funcție, consideră președintele american.

Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a decis sâmbătă ca Delcy Rodríguez să preia funcția de președinte interimar al Venezuelei, ca urmare a capturării lui Nicolás Maduro, relatează El Nacional.

