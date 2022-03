„Tu ai declanșat acest război. Tu îl conduci. Poți să-l oprești”, i-a transmis fostul guvernator al Californiei liderului de la Kremlin, intervenția sa fiind lăudată de rușii care se opun războiului din țara vecină.

Politicianul de opoziție Lev Shlosberg este de părere că filmarea în care apare Schwarzenegger a fost făcută „cu respect față de noi, poporul rus”.

„Arnold Schwarzenegger are o capacitate unică de a vorbi cu oricine cu persuasiune, respect și în condiții egale. Inteligență, putere și dreptate. Ascultă. Gândește-te la asta. Înțelege”, a scris Lev Shlosberg pe Telegram.

Și jurnalistul liberal Anton Orekh a remarcat, într-o postare pe aceeași rețea socială, că mesajul starului de la Hollywood nu conține urme de „rusofobie”.

„Suntem proscriși în lume… Arnold este unul dintre puținii oameni care s-au adresat rușilor nu ca unor orci sălbatice, ci ca unor oameni buni care și-au pierdut calea”, a comentat Orekh.

Pe de altă parte, mesajul lui Schwarzenegger a fost ironizat pe un cont de Twitter pro-Kremlin, denumit „Barack Obmana”, unde a fost publicat un comentariu conform căruia „opinia capetelor vorbitoare plătite din SUA” contează puțin pentru ruși.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV