Bărbatul dezvăluie că venise din Londra, zona care, în acel moment, nu era una cu risc de infectare și că, după ce a făcut temperatură, a făcut testul cu coronavirus.

”Rezultatul l-am aflat din presă”, mărturisește bărbatul, care mai spune că a așteptat 12 ore ca să vină izoleta pentru a-l transporta la spital.

”La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babeș cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns în urmă cu aproximativ 1 ora, după ce am așteptat ambulanța 12 ore”, a notat bărbatul într-o postare pe Facebook..

Acesta a continuat: ”Luni seara am făcut febră 39.2, iar medicii de la Matei Balș mi-au făcut si testul de coronavirus. Fusesem în Londra între 25-27 februarie, dar până zilele trecute Marea Britanie nu era considerată o zonă cu risc. Prin urmare, toată lumea a crezut că șansele de a fi infectat sunt minime. Inclusiv eu. M-am izolat la domiciliu în așteptarea rezultatului.

Rezultatul l-am aflat din presă. În jurul orei 17:30 am citit că: “Bărbat, 34 ani, București, care s-a întors în data de 27 februarie 2020 din Londra, Marea Britanie, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Balș.”

Era o șansă bună să fiu cazul 7 din 10 martie. Însă pe mine nu mă anunțase nimeni nimic. Am sunat la toate numerele pe care le-am găsit și am vorbit cu toate persoanele despre care știam ca ar putea avea chiar și o minimă informație.

Voiam evident să aflu dacă într-adevăr era vorba despre mine. N-am aflat nimic. Dupa zeci de telefoane pe care le-am dat eu la toate numerele oficiale puse la dispoziție, am fost sunat la două ore după ce aflasem informația din presa. Mi s-a confirmat că sunt pozitiv și am fost informat că urmează să vina o salvare (acea “izoleta”) să ma preia.

Am asteptat 12 ore salvarea. În acest timp am vorbit sper cu toți oamenii cu care am fost în contact în ultimele 2 săptămâni. Le-am recomandat să ia legatura cu DSP, să sune la numărul 0800 800 358 sau la 112, în funcție de caz. Imi doresc din tot sufletul ca toata lumea să fie în regulă”.

Confruntat cu această problemă, bărbatul spune că ”sunt multe lucruri care scârțîie când vorbim despre comunicarea cu pacientul, relația cu 112, relația cu autoritățile care se ocupă de problemă. Medicii și asistentele de la Matei Balș și Victor Babeș s-au comportat până acum exemplar. Au fost cu totii empatici și dornici să ajute”.

În final, după ce dă sfaturi tuturor să se protejeze așa cum pot împotriva virusului care a răscolit lumea, bărbatul a conchis: ” Sper să-mi revin cât de repede și mă rog ca toată lumea să fie bine. Însă nu cred că va fi așa dacă nu ia fiecare măsuri în momentul asta. Aveți grijă de voi și de ai voștri!”.

