Președintele a ținut să evidențieze rolul maghiarilor în modernizarea României: „Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan consideră că diversitatea este un atu care trebuie protejat de tensiuni artificiale. „Vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice”, a declarat acesta, făcând apel la dialog și echilibru.

Mesajul s-a încheiat cu o viziune optimistă asupra viitorului comun, bazată pe valori democratice: „Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate – libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună”. Președintele a concluzionat că istoria a demonstrat clar că România progresează doar prin cooperare, îndemnând cetățenii să rămână uniți pentru o țară prosperă.

Municipiul Târgu Secuiesc este duminică, 15 martie, centrul manifestărilor dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, beneficiind de prezența oficială a Președintelui Ungariei, Dr. Sulyok Tamas. Vizita, confirmată de Consiliul Județean Covasna, marchează comemorarea Revoluției de la 1848-1849 într-un cadru festiv de anvergură.

Manifestările vor debuta în prima parte a zilei, cu momente solemne, o slujbă religioasă și depuneri de coroane la plăcile memoriale ale eroilor pașoptiști și celebra paradă a husarilor călare și defilarea carelor alegorice sosite din satele învecinate, un simbol al identității zonei.

Punctul culminant al zilei va avea loc în parcul central din Târgu Secuiesc. Aici, președintele Sulyok Tamas va susține un discurs festiv în fața comunității. La eveniment vor mai lua cuvântul ambasadorul Ungariei la București și reprezentanți ai Consulatului General de la Miercurea-Ciuc, subliniind importanța dialogului și a memoriei istorice comune.