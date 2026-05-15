Potrivit Engadget, dezvoltatorii vor putea crea aplicații compatibile cu display-ul ochelarilor și cu controller-ul Neural Band, deschizând noi posibilități pentru utilizatori.

Meta a confirmat că platforma va funcționa cu aplicații mobile iOS și Android, dar și cu aplicații web. Display-ul ochelarilor, cu un câmp vizual de 20 de grade, nu oferă o experiență complet imersivă, însă Meta încurajează dezvoltarea de aplicații potrivite pentru acest format, cum ar fi „suprapuneri de informații”.

Andrew Bosworth, CTO Meta, a oferit un exemplu concret: aplicația „Darkroom Buddy”, un ghid interactiv pentru developarea filmului fotografic.

Idei pentru aplicații și jocuri

Compania sugerează că aplicațiile pentru streaming media, afișarea de date în timp real, cum ar fi scoruri sau actualizări de status, și „micro-aplicațiile” ar putea fi bine adaptate pentru ochelari.

Meta explorează și posibilitatea integrării unor mini-jocuri, precum șah, snake și brick breaker, conform unui clip distribuit de companie.

Ce înseamnă aceste noutăți pentru utilizatori

Introducerea aplicațiilor terțe aduce o perspectivă mai promițătoare pentru ochelarii, care au fost lansați în toamna lui 2025 la un preț de 800 de dolari. Deși Meta a adăugat funcții proprii precum teleprompterul și scrierea de mână, utilizarea device-ului rămânea limitată.

Spre exemplu, utilizatorii nu puteau accesa rețete decât prin Meta AI, o opțiune frustrantă pentru cei care gătesc. Acum, posibilitatea ca dezvoltatorii de aplicații culinare să creeze compatibilitate cu ochelarii devine o realitate.

Provocări și disponibilitate

Meta nu a oferit o dată exactă pentru lansarea acestor aplicații terțe. În trecut, suportul pentru aplicații externe la alte modele de ochelari Meta a fost anunțat, dar implementarea efectivă a fost lentă.

Sursa citată mai subliniază că o provocare majoră va fi impactul asupra bateriei, aplicațiile intensive fiind cunoscute pentru consumul ridicat de energie.

Anunțuri viitoare la evenimentul Connect

Meta a programat următorul său eveniment Connect, în cadrul căruia sunt așteptate noi detalii despre planurile sale pentru ochelarii inteligenți. CEO-ul Mark Zuckerberg a sugerat că o nouă generație de ochelari Meta Ray-Ban Display ar putea fi dezvăluită.

În schimb, pentru utilizatorii existenți, Meta lansează câteva funcționalități noi. „Neural Handwriting”, care permite răspunsuri la mesaje prin trasarea literelor cu degetele, este acum disponibilă pentru toți.

De asemenea, utilizatorii pot înregistra conținutul afișat pe display alături de propria perspectivă, o funcție utilă pentru a explica experiența ochelarilor. În plus, ochelarii oferă subtitrare live pentru apelurile efectuate prin intermediul Messenger, WhatsApp și Instagram.

