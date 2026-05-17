Jane Hansen, șefa de departament la Agenția Daneză pentru Protecția Mediului, a declarat că dispozitivul de localizare recuperat de pe corpul balenei a confirmat identitatea acesteia: „Se poate confirma acum că balena cu cocoașă eșuată în apropierea insulei Anholt este aceeași balenă care a eșuat anterior în Germania și care a făcut obiectul unor încercări de salvare”. Oficialul a explicat că vremea favorabilă de sâmbătă a permis recuperarea dispozitivului de urmărire, care era încă atașat pe spatele balenei.

Balena, poreclită „Timmy” sau „Hope”, a fost observată pentru prima dată în largul coastei germane la 3 martie. Deși habitatul său natural este Oceanul Atlantic, mamiferul marin a ajuns în Marea Baltică, o zonă nepotrivită pentru supraviețuirea sa. Experții au speculat că s-ar fi rătăcit în timpul migrației sau în timp ce urmărea un banc de heringi.

La sfârșitul lunii martie, balena a fost salvată din stațiunea germană Timmendorfer Strand cu ajutorul unui excavator, dar a eșuat din nou în apropiere la scurt timp. Scenariul dramatic al salvării a captat atenția presei locale, care a oferit actualizări constante despre situația animalului, iar transmisiunile în direct au atras un public numeros.

Controversa a crescut în aprilie, când experții au declarat că balena era într-o stare critică și ar putea să nu supraviețuiască. În ciuda acestor predicții, o inițiativă privată de salvare a primit undă verde din partea guvernului regional al landului Mecklenburg-Pomerania Occidentală pentru a încerca să transporte balena pe o barjă și să o elibereze în Marea Nordului. Aceasta a fost eliberată pe 2 mai, la aproximativ 70 de kilometri de Skagen, în extremitatea nordică a Danemarcei.

Descoperirea corpului fără viață al balenei în Kattegat, strâmtoarea dintre Danemarca și Suedia care leagă Marea Baltică de Marea Nordului, pune capăt eforturilor de a o readuce în habitatul său natural. Cauza exactă a morții nu a fost încă determinată, iar autoritățile nu au stabilit ce se va întâmpla cu rămășițele animalului.

„În acest moment, nu există planuri concrete de a îndepărta balena din zonă sau de a efectua o necropsie, iar în prezent nu se consideră că aceasta reprezintă o problemă în zonă”, a precizat Hansen. De asemenea, ea a avertizat populația să păstreze distanța de balenă, din cauza riscurilor legate de posibile boli.

