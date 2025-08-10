Un fragment din rocă a fost examinat de cercetători

Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au examinat un fragment din roca ce a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough.

Aceștia au descoperit că, pe baza tipului de meteorit, se estimează că acesta s-a format acum 4,56 miliarde de ani, fiind cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul. Locuitorii din Georgia și statele învecinate au raportat sute de observații și un zgomot puternic de explozie atunci când mingea de foc a străbătut cerul.

Roca s-a micșorat rapid ca dimensiune și viteză, dar a continuat să călătorească cu cel puțin 1 km pe secundă, trecând prin acoperișul unui bărbat din comitatul Henry.

Mai multe fragmente care au lovit clădirea au fost predate oamenilor de știință, care le-au analizat originea.

„Acest meteorit care a intrat în atmosferă are o istorie lungă înainte să ajungă pe pământul din McDonough”, a declarat Scott Harris, geolog la Universitatea din Georgia.

Folosind microscopie optică și electronică, Harris și echipa sa au stabilit că roca este un condrit – cel mai răspândit tip de meteorit pietros, potrivit NASA – ceea ce înseamnă că are aproximativ 4,56 miliarde de ani.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Proprietarul locuinței a spus că încă mai găsește particule de praf cosmic în jurul casei, în urma impactului.

Ce denumire a primit

Obiectul a primit numele de meteoritul McDonough și este al 27-lea recuperat din statul Georgia.

„Acest lucru era considerat ceva ce se întâmpla o dată la câteva decenii, nu de mai multe ori în 20 de ani”, a spus Harris.

„Tehnologia modernă, alături de atenția publicului, ne va ajuta să recuperăm din ce în ce mai mulți meteoriti.”

Harris speră să publice concluziile privind compoziția și viteza asteroidului, pentru a ajuta la înțelegerea pericolului reprezentat de alți asteroizi.

„Va exista, la un moment dat – și nu știm când – posibilitatea ca un obiect mare să lovească și să provoace o situație catastrofală. Dacă ne putem proteja împotriva unui astfel de eveniment, vrem să o facem”, a adăugat el.

Un obiect strălucitor a fost observat zburând pe cerul senin în mai multe state din sud-estul Statelor Unite joi după-amiază. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, ar putea fi vorba de un meteorit. Conform The Sun, obiectul a fost văzut în Carolina de Sud, Georgia și Tennessee.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE