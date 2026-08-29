Retragere masivă a apei în doar câteva minute

Evenimentul s-a manifestat vizibil pe plajele din Jávea și Gandía, provocând uimire și îngrijorare în rândul celor prezenți.

În portul Gandía, instrumentele de măsurare au înregistrat o scădere a nivelului mării de aproximativ 70 de centimetri în numai cinci minute, apa retrăgându-se rapid de la un nivel de 33 de centimetri la un minim negativ accentuat.

Efectele mișcării bruște a apei s-au simțit și în Royal Yacht Club din Valencia, unde curenții au dislocat pontoane și structuri folosite la acostarea ambarcațiunilor.

În canalul La Fontana din Jávea, viteza apei a crescut atât de mult încât navigarea a devenit similară cu cea pe un râu învolburat, determinând autoritățile locale să solicite populației maximă prudență.

Origine atmosferică, nu seismică

Cunoscut sub denumirea științifică de „meteotsunami” sau „rissaga” în Insulele Baleare, fenomenul nu este provocat de mișcări tectonice sau cutremure submarine.

Meteorologul Samuel Biener explică faptul că procesul își are originea în atmosferă, fiind declanșat de fluctuații bruște de presiune, unde gravitaționale și rafale intense de vânt.

Agenția Meteorologică de Stat din Spania (Aemet) a detectat variații de presiune de 4 hPa în doar 10 minute.

Această Schimbare exercită o presiune diferită asupra suprafeței apei, declanșând efectul de „barometru inversat”.

Ulterior, mișcarea apei este amplificată prin rezonanță atunci când perturbația din aer se deplasează cu o viteză similară cu cea a valurilor oceanice, generând oscilații succesive ale mării.

Imposibil de anticipat pe termen lung

Deși retragerea apei pare alarmantă, specialiștii subliniază că astfel de fenomene sunt relativ frecvente în bazinul Mediteranei, în special în golfuri închise sau porturi naturale precum Ciutadella din Menorca, unde forma geografică intensifică valurile.

Anticiparea unui meteotsunami rămâne o provocare pentru meteorologi, deoarece oscilațiile se formează rapid și pot dura între câteva minute și două ore.

Astfel de episoade au mai fost documentate în ultimii ani pe coastele din Alicante și Torrevieja, reprezentând manifestări rare, dar bine cunoscute de comunitatea științifică.