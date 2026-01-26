,,Lets Talk about Children”, intervenție potrivită copiilor de toate vârstele 
Tytti Solantaus, profesor emerit și psihiatru pediatru finlandez, cunoscut drept un dezvoltator al psihiatriei preventive pentru copii și al serviciilor de sprijin parental, a dezvoltat metoda ,,Lets Talk about Children” ca instrument de psihiatrie preventivă. 

Scopul acestei metode este sprijinirea părinților cu dificultăți psihice sau sociale pentru a întări reziliența copiilor, de la perioada sarcinii până la majorat. 

În cadrul intervenției se utilizează cartonașe de conversații și logbook-uri – jurnale adaptate fiecărei categorii de vârstă – care oferă un cadru comun de discuții pentru părinți și profesioniști și garantează că sesiunile se desfășoară în mod similar, indiferent de persoana care ghidează conversația. 

Intervenția presupune:

  • Două sesiuni principale: discuții structurate despre viața copilului acasă, la școală și în timpul liber
  • Întâlnirea de rețea: Dacă este necesar, se convoacă o echipă extinsă formată din bunici, profesori, medici pentru a sprijini planul de acțiune.

Peste 450 de familii din România au primit sprijin prin LTC 

Această metodă a fost implementată în România de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA) în perioada aprilie 2023-ianuarie 2026, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. 

La finalul celor trei ani, România a reușit să creeze o rețea națională cu 200 de practicieni, 12 formatori și 3 master traineri instruiți în LTC. Peste 450 de familii din România au primit deja sprijin prin această metodă.

Copiii cu părinți depresivi prezintă risc de 2-4 ori mai mare de-a suferi de depresie

Deși toate afecțiunile de sănătate mintală sunt complexe și multifactoriale, anumite tulburări au o componentă genetică mai puternică decât altele. Potrivit Asociației de Psihiatrie din Pennsylvania, depresia, una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mintală la nivel mondial, are o componentă ereditară, astfel persoanele cu antecedente familiale de depresie sunt mai predispuse să dezvolte ele însele afecțiunea. 

Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) din țara noastră arată că descendenții părinților depresivi prezintă risc de aproximativ 2-4 ori mai mare de a dezvolta tulburări depresive, iar peste jumătate dintre părinții care își aduc adolescenții depresivi la terapie au în prezent tulburări de dispoziție. 

O altă afecțiune caracterizată prin schimbări extreme de dispoziție între depresie și manie, cunoscută sub numele de tulburare bipolară, are, de asemenea, o componentă genetică puternică. Cercetările au arătat că rudele de gradul întâi (părinți, frați sau copii) ale persoanelor cu tulburare bipolară sunt semnificativ mai predispuse să dezvolte ei înșiși afecțiunea. Studiile efectuate pe gemeni identici, care au aceeași constituție genetică, au arătat că, dacă un geamăn are tulburare bipolară, există o probabilitate de 40-70% ca și celălalt geamăn să dezvolte afecțiunea.

Probabilitatea de-a face schizofrenie, de 10 ori mai mare la copiii cu rude de gradul întâi cu aceeași boală

 Schizofrenia, o boală mintală severă care afectează capacitatea unei persoane de a gândi, simți și se comporta clar, este, de asemenea, puternic legată de genetică. Persoanele cu o rudă de gradul întâi care are schizofrenie au o probabilitate de aproximativ 10 ori mai mare de a dezvolta tulburarea decât cele fără antecedente familiale. În studiile pe gemeni, dacă un geamăn identic are schizofrenie, probabilitatea ca și celălalt geamăn să dezvolte afecțiunea este de aproximativ 50%.

Tulburările de anxietate, au, de asemenea, legături genetice, deși tind să fie mai puțin puternice decât cele pentru depresie sau schizofrenie. 

Vulnerabilitățile familiale dictează parcursul psihologic al copilului

În România, potrivit psihologului Cătălina Constantin, directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA) „unul din patru copii va dezvolta o problemă de sănătate mentală. Cel mai adesea aceste probleme apar și din cauza contextului familial în care ei trăiesc”.

Ce e metoda ,,cartonașelor”  finlandeze, adoptată de România, ,,unde unul din patru copii va dezvolta o problemă de sănătate mintală”
Cătălina Constantin, directorul CNSMLA

Dr. Denisa Petrescu, psihiatru de adulți, a precizat că vulnerabilitățile familiale dictează parcursul psihologic al copilului, de aici apare și „nevoia de a vedea copilul dincolo de pacientul adult. Metoda Lets Talk about Children s-a născut la nivelul serviciilor de sănătate mentală dedicate adulților, unde nevoile copiilor nu erau neapărat luate în considerare”. 

Medicul român subliniază că valoarea preventivă este esențială. „Unul dintre momentele cele mai plăcute a fost când am practicat această metodă la familiile care așteptau un copil. Sunt momente de vulnerabilitate pentru tinerii părinți care se confruntă cu foarte multe îngrijorări. Metoda m-a ajutat și pe mine să înțeleg cum pot aborda părinții și îngrijorările lor”, a declarat dr. Petrescu.

Crina Mureșanu, beneficiara metodei LTC: „Am testat LTC pe mine și pe copilul meu”

La închiderea proiectului în România, CNSMLA a invitat câțiva beneficiari ai metodei să povestească experiențele lor. Crina Mureșanu, asistent social și master trainer al LTC, a ales să fie și beneficiară a metodei în timpul examenului de bacalaureat al fiului său.

„Simțeam o oarecare anxietate pe situație și am propus unui coleg să aplice metoda LTC pe mine. Deși sunt specialistă, eram atât de copleșită emoțional încât nu eram foarte atentă asupra priorităților pe care le avea copilul meu. Metoda mi-a dat o coordonare mult mai bună în ceea ce înseamnă unde să acționez la copil să-l ajut mai mult,”a mărturisit Crina Mureșanu.

Ea a explicat faptul că LTC ajută la organizarea vieții cotidiene: „Am stabilit cum ne trezim dimineața, astfel încât să nu ne mai certăm că fiul meu nu s-a trezit la timp sau că a întârziat din nou la ore”. 

De altfel, colaborarea între părinți și copii nu este doar pentru reguli, ci pentru crearea unui mediu stabil și previzibil. Atunci când părinții reușesc să comunice și să acționeze sincronizat, acest lucru devine un punct tare. Și până la urmă, părinții trebuie să reușească să găsească un teren comun care să susțină funcționarea normală a familiei.

Un nou proiect nouse derulează în România pe sănătate mintală:„Starea de bine – de la deziderat la rezultat!”

Chiar dacă proiectul s-a încheiat, sustenabilitatea acestuia este garantată până în august 2028 printr-un alt proiect care tocmai a demarat: „Starea de bine – de la deziderat la rezultat!”, cofinanțat de Ministerul Sănătății. Acesta este derulat în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie Titan “Dr. Constantin Gorgos” până pe august 2028. 

CNSMLA susține că România vizează o strategie pe termen mediu și lung privind integrarea metodei LTC în politicile locale, regionale și naționale din domeniile sănătății mintale, educației și asistenței sociale. Integrarea vizează structurile de consiliere școlară, serviciile comunitare de sănătate mintală, programele de asistență socială și inițiativele de sprijin pentru familie. În acest sens, au fost create condițiile necesare pentru introducerea și adoptarea metodei LTC în mediul educațional printr-un acord de parteneriat între CNSMLA și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE). De asemenea, a fost încheiat un acord de parteneriat între CNSMLA și Fundația „Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună”, organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, a cărei misiune este sprijinirea comunităților și a autorităților locale, cu un accent special pe comunitățile rome. Pentru a lărgi accesul la metodă, LTC va fi diseminată și prin intermediul asistentelor medicale și al asistenților maternali ai Asociației SAMAS, urmărind extinderea metodei LTC încă din cele mai timpurii etape ale vieții copilului, pentru a asigura sprijin familiilor care așteaptă un copil sau cresc un nou-născut. Este mare nevoie de astfel de proiecte, în contextul în care adolescenții români suferă în tăcere și nu cer ajutor când au nevoie: „Au fost învățați să «nu deranjeze»”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ultima fotografie cu Abdullah Atas, care nu s-a mai întors în Penitenciarul Rahova după permisia de trei zile. Este posibil să fie în Turcia

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani: primele detalii din anchetă sunt absolut răscolitoare
Viva.ro
Cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani: primele detalii din anchetă sunt absolut răscolitoare
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Primarul din Tulcea ține blocat de peste un deceniu postul de profesor titular fără să mai predea într-un liceu din județ
Exclusiv
Știri România 15:00
Primarul din Tulcea ține blocat de peste un deceniu postul de profesor titular fără să mai predea într-un liceu din județ
Tânăr desfigurat de adolescenții arestați pentru uciderea lui Mario Berinde. Victima și-a retras plângerea cu cinci zile înainte ca agresorii să comită crima de la Cenei: „L-a chemat la post unul dintre părinții criminalilor”
Știri România 15:00
Tânăr desfigurat de adolescenții arestați pentru uciderea lui Mario Berinde. Victima și-a retras plângerea cu cinci zile înainte ca agresorii să comită crima de la Cenei: „L-a chemat la post unul dintre părinții criminalilor”
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mișcări bombă la conducerea lui Dinamo? „Andrei Nicolescu e mult mai bun conducător decât Lupescu. E diabolic!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mișcări bombă la conducerea lui Dinamo? „Andrei Nicolescu e mult mai bun conducător decât Lupescu. E diabolic!”. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Amber Heard rupe tăcerea despre procesul cu Johnny Depp din 2022 și dezvăluie cum s-a simțit în centrul atenției mediatice
Stiri Mondene 15:17
Amber Heard rupe tăcerea despre procesul cu Johnny Depp din 2022 și dezvăluie cum s-a simțit în centrul atenției mediatice
Povestea reală din spatele serialului momentului produs de PRO TV. „Cei Trimiși” este primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale: „Scenariștii vor Luna de pe cer”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 15:11
Povestea reală din spatele serialului momentului produs de PRO TV. „Cei Trimiși” este primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale: „Scenariștii vor Luna de pe cer”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”
KanalD.ro
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB. „Facem ședință azi”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB. „Facem ședință azi”. Exclusiv
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro