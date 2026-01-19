Sănătatea mintală a tinerilor, o urgență care nu mai poate fi ignorată

Sănătatea mintală a tinerilor nu este un subiect de nișă și nici unul care poate fi amânat, spun cei de la ATSI.

Cele mai multe probleme de sănătate mintală debutează înainte de 24 de ani, iar aproape jumătate dintre adolescenți spun că s-au confruntat cel puțin o dată cu gânduri suicidare, potrivit studiilor UNICEF România.

În plus, România înregistrează o rată a suicidului în rândul copiilor sub 15 ani peste media europeană, „o realitate care impune acțiune, nu tăcere”.

În ciuda statisticilor îngrijorătoare, mulți tineri se confruntă cu lipsa resurselor, acces limitat la servicii și absența unui sistem de sprijin ușor de identificat și de accesat.

„Pentru mulți dintre ei, barierele nu sunt doar logistice, ci și culturale. De mici, au fost învățați să «nu deranjeze», să țină pentru ei ce doare și să nu ceară ajutor. Tăcerea, rușinea și teama de judecată îi țin pe mulți tineri «înăuntru», chiar și atunci când înăuntru doare.”, subliniază cei de la asociație.

Campania „Unele uși duc spre tine” sprijină tinerii vulnerabili Foto: ATSI

„A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune”

Campania „Unele uși duc spre tine” transmite ideea că sănătatea mintală trebuie abordată deschis, cu empatie și responsabilitate, fără prejudecăți.

„A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci un pas firesc spre sine. Dincolo de ușa pe care un tânăr poate ezita să o deschidă, pot exista oameni, sprijin și soluții.”, mai adaugă cei de la ATSI.

Dincolo de rețineri și temeri, există sprijin real, oameni pregătiți să asculte și soluții care pot face diferența.

„Vedem zilnic, în lucrul direct cu tinerii, cât de greu este primul pas: acela de a spune «am nevoie de ajutor» atunci când se confruntă cu provocări psiho-emoționale. Nu pentru că nu ar exista dorința de sprijin, ci pentru că rușinea, teama de judecată și lipsa informațiilor clare îi țin pe mulți în tăcere. Campania «Unele uși duc spre tine» nu vorbește despre soluții abstracte, ci despre acces real, uman și responsabil la sprijin. Ne dorim ca niciun tânăr să nu mai rămână singur doar pentru că nu știe la ce ușă să bată.”, a precizat Aniela Firulovic, Director Comunitate & Transformare, Asociația The Social Incubator

19 organizații și resurse, într-un singur loc

Pe lângă componenta de conștientizare, campania pune la dispoziție și o soluție concretă: o platformă care reunește 19 organizații și resurse din România ce oferă tinerilor servicii de sprijin psihologic gratuite sau la costuri reduse, atât online, cât și offline.

Toate aceste informații sunt adunate într-un spațiu unic, ușor de navigat și accesibil: https://asociatiasocialincubator.org/unele-usi. Inițiativa își propune să reducă distanța dintre „am nevoie de ajutor” și „știu unde să merg”.

Inițiativa este susținută și de The Inner Foundation, care subliniază importanța accesului la informații clare și a construirii unor sisteme de sprijin adaptate nevoilor reale ale tinerilor.

„Perioada de tânăr adult (vârsta de 18-30 de ani) este o perioadă critică pentru sănătatea mentală, dar prea des sistemele de sprijin sunt dificil de navigat sau inaccesibile. Susținem această inițiativă pentru că împărțim convingerea că prevenția începe cu informații precise și accesibile și că sprijinul trebuie construit în jurul nevoilor reale ale tinerilor.”, a declarat Annika Sten Pärson, Founding Partner & Executive Chair, The Inner Foundation.

Asociația The Social Incubator este o organizație non-guvernamentală românească fondată în 2014, care sprijină tinerii vulnerabili prin educație, formare profesională și integrare pe piața muncii.

Inner Foundation este o fundație independentă non-profit din Suedia, care investește în inițiative ce ce susțin sănătatea mintală și incluziunea socială, în Europa, America de Nord și Africa.

