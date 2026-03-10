Incidentul s-a produs pe data de 8 martie 2026, iar metoda folosită de bărbat a atras atenția custodelui bisericii, care a alertat imediat autoritățile, relatează Știri Diaspora.

Românul folosea un dispozitiv improvizat, un metru telescopic acoperit cu bandă adezivă dublă, cu care „pescuia” monedele din cutiile de donații fără să le deschidă. În momentul intervenției carabinierilor, asupra sa au fost găsiți aproximativ 100 de euro, bani extrași din cutiile aflate în interiorul catedralei.

Custodele bisericii i-a observat comportamentul suspect și a semnalat rapid intervenția autorităților.

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, bărbatul ar fi comis un furt similar în aceeași catedrală în urmă cu câteva săptămâni. În cadrul percheziției efectuate ulterior, autoritățile au descoperit aproape 900 de euro în numerar, sumă despre care se suspectează că provine din alte furturi în lăcașuri de cult.

După reținere, bărbatul a fost prezentat în fața magistraților, care au dispus arestarea sa. Până la proces, acesta are interdicția de a mai intra în Asolo. Ancheta continuă pentru a verifica dacă românul a acționat și în alte biserici din regiune.

Tot în Italia, un român a furat o cruce și veșminte preoțești dintr-o biserică.

