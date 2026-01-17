Transportul public, magazinele, serviciile, restaurantele și rețelele de telefonie mobilă continuă să funcționeze

Capitala Ucrainei nu este un caz izolat: Rusia atacă frecvent infrastructura energetică din marile orașe regionale, precum Harkov și Odesa, Kremlinul recunoscând deschis că scopul acestor lovituri este de a forța Ucraina să accepte negocieri.

În ultimele două săptămâni, temperaturile au coborât până la –20°C pe timpul nopții și –13°C ziua, iar prognozele indică menținerea gerului și în următoarele două săptămâni. Chiar și așa, obiectivul Rusiei nu a fost atins.

Transportul public, restaurantele, serviciile de livrare, rețelele de telefonie mobilă, supermarketurile și industria continuă să funcționeze atât în Kiev, cât și în alte orașe mari.

Cum se explică rezistența ucraineană

Rezistența Ucrainei în fața atacurilor asupra sistemului energetic se explică prin mai mulți factori. În primul rând, eficiența loviturilor rusești este mai redusă decât se afirmă.

După fiecare atac major, centralele electrice și termice din Kiev continuă să funcționeze, chiar dacă la capacitate diminuată, iar apărarea antiaeriană ucraineană doboară până la 90% din drone și 70–80% din rachete.

Numeroase atacuri fie eșuează, fie produc pagube limitate. De asemenea, Rusia nu a reușit să înfrângă hotărârea și capacitatea de adaptare a populației.

Orașele ucrainene au construit mini-centrale de cogenerare și centrale termice locale, precum cele din Jitomir, care completează rețelele marilor aglomerări urbane și sunt greu de detectat sau lovit.

Instituțiile publice, spitalele, restaurantele și afacerile mari se bazează pe generatoare de mare capacitate, în timp ce întreprinderile mici folosesc generatoare standard pentru a asigura iluminatul de bază, menținând astfel funcționale serviciile esențiale.

Clădiri vechi, tehnologie nouă

Dincolo de infrastructură, ucrainenii s-au adaptat atât colectiv, cât și individual. O direcție importantă a fost modernizarea clădirilor rezidențiale.

Încă înainte de invazia la scară largă, locatarii blocurilor – în mare parte construcții din perioada sovietică – au creat Asociații de Proprietari de Condominii (OSBB) pentru administrarea și renovarea imobilelor.

Aceste clădiri, de regulă slab izolate și costisitoare din punct de vedere energetic, au devenit mai eficiente, reducând consumul și cheltuielile, un aspect esențial în timpul războiului.

Kyiv Post a vizitat un bloc din cartierul dens populat Pozniaki, alimentat de centrala CHP-5, una dintre cele mai mari din oraș, atacată repetat în ultimul an.

Clădirea, tipică anilor 80–90, a fost profund modernizată. Valerii Pindik, președintele OSBB local, a prezentat subsolul, unde se află centrul de control al apei și încălzirii.

El a explicat că vechile pompe și conducte neizolate provocau pierderi mari de căldură, astfel încât apartamentele rămâneau reci, chiar și cu agent termic fierbinte.

Facturi mai mici la întreținere

Asociația a instalat pompe noi, eficiente energetic, a izolat conductele și a reușit să reducă facturile la încălzire cu aproape 30%.

Țevile ruginite au fost înlocuite, iar presiunea și circulația au fost echilibrate pe fiecare coloană. Investiția totală a depășit un milion de grivne, aproximativ 40.000 de dolari, din care 70% a fost acoperită de municipalitate, iar restul de locatari.

Pentru a asigura funcționarea independentă a sistemului, pe acoperiș au fost montate trei instalații solare, fiecare cu o capacitate de până la 12 kW.

Iluminatul a fost modernizat cu lămpi LED dotate cu senzori de mișcare, care se aprind doar la nevoie.

Fiecare clădire dispune și de baterii de 15 kW, care asigură funcționarea liftului, a internetului și a iluminatului în timpul penelor de curent sau în zilele înnorate.

Temperaturi peste 20°C în apartamente, chiar și după 20 de ore fără electricitate

Au fost înlocuite peste 90 de ferestre și uși, iar spațiile comune au fost izolate suplimentar. Rezultatele sunt remarcabile: chiar și după 20 de ore fără electricitate, clădirea rămâne încălzită, temperaturile din apartamente depășesc 20°C, iar liftul continuă să funcționeze.

Potrivit lui Pindik, beneficiile acestor investiții au devenit evidente în timpul războiului, când locatarii au înțeles importanța cooperării.

Autoritățile din Kiev sprijină OSBB-urile printr-un program de finanțare 70/30, în care orașul acoperă cea mai mare parte a costurilor proiectelor de eficiență energetică.

În prezent, Kievul are peste 1.500 de OSBB-uri, reprezentând aproximativ 14% din clădirile rezidențiale, iar la nivel național funcționează aproape 40.000 de astfel de asociații.

Soluții individuale

La nivel individual, ucrainenii folosesc tot mai mult surse alternative de energie: sisteme mari de baterii cu invertoare, inclusiv baterii de camioane, stații de încărcare dedicate, baterii externe pentru routere Wi-Fi și acumulatori suplimentari pentru laptopuri.

Și obiceiurile de consum s-au schimbat: iluminatul tradițional a fost înlocuit cu lămpi LED pe baterii, încălzirea este suplimentată cu aparate pe gaz, iar alimentația a fost adaptată.

Laptele proaspăt a fost înlocuit cu variante ultra-pasteurizate, mesele gata preparate au fost reduse, iar alimentele sunt gătite imediat sau comandate, pentru a evita depozitarea pe termen lung.

