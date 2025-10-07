„Echipele de specialitate acționează prin monitorizarea stațiilor, galeriilor și căilor de acces, cu scopul de a interveni prompt pentru remedierea oricăror situații cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile. Deja în unele stații, infiltrațiile au fost mai pronunțate (ex: Eroilor 1), iar salariații Metrorex în colaborare cu firma de curățenie, alți partenerii contractuali și furnizorii de utilități au intervenit cu rapiditate și au înlăturat efectele infiltrațiilor”, au anunțat reprezentanții Metrorex, într-o postare pe Facebook.

În prezent, trenurile de metrou circulă conform graficului de circulație, nefiind înregistrate perturbări în traficul subteran.

România va fi lovită în următoarele ore de ciclonul Barbara, care aduce cantități foarte mari de precipitații. Bucureștiul și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp.

