Costul abonamentului pentru o săptămână este de 100 de lei, iar măsura vine ca parte a strategiei de diversificare a serviciilor destinate călătorilor.

„Terminalul Multimodal Străulești pune la dispoziția publicului o infrastructură modernă, care integrează mai multe tipuri de transport și facilitează mobilitatea urbană. Acesta oferă acces direct la rețeaua de metrou, la transportul public de suprafață și la transportul preorășenesc, precum și 660 de locuri de parcare”, a transmis Metrorex.

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Compania subliniază că noul abonament este conceput pentru navetiști și pentru cei care preferă să își lase mașina la marginea orașului, economisind timp și bani în traficul aglomerat.

Amplasat pe Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 245B din sectorul 1, Terminalul Multimodal Străulești face parte din proiectul „Magistrala 4. Racordul 2” și oferă o soluție sustenabilă pentru mobilitatea urbană.

Parcarea are un număr de 660 de locuri.

Merită abonamentul de 100 de lei pe săptămână?

Deși poate că sună complicat, Terminalul multimodal Străulești înseamnă doar un loc unde se întâlnesc mai multe tipuri de transport:

metrou

autobuze urbane

transport preorășenesc

parcare pentru mașini.

În felul acesta, navetiștii pot schimba ușor un mijloc de transport cu altul.

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

În ce privește costul abonamentului, acesta înseamnă circa 14,28 lei/zi dacă folosești parcarea în fiecare zi a săptămânii.

Pentru cineva care vine zilnic cu mașina din afara Bucureștiului, probabil da:

economisește combustibil

evită traficul

nu mai caută parcare.

Pentru cineva care locuiește deja aproape de metrou, evident nu are sens.

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