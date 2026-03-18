„Astăzi, în jurul orei 8.17, un tren de metrou a prezentat probleme tehnice la o ușă de acces. Din motive de siguranță, trenul a fost retras pentru verificări și remedierea defecțiunii”, a anunțat Metrorex.

Pentru a menține graficul de circulație și a prelua fluxul de călători, compania a introdus un tren suplimentar.

La această oră, circulația trenurilor se desfășoară normal, iar călătorii au fost informați constant prin sistemele de sonorizare din trenuri și stații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE