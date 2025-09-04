Tarifele vor fi aplicate în acord cu „Planul Mexic”, o inițiativă menită să stimuleze industria internă în contextul taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump.

„Luăm în considerare impunerea anumitor tarife”, a spus Claudia Sheinbaum, menționând că vizate vor fi țări care nu au acorduri comerciale cu Mexic, printre care și China. Președinta Mexicului nu a dat detalii despre ce produse ori sectoare ar putea fi afectate.

Mexicul, a doua mare economie a Americii Latine, este parte a acordului comercial SUA-Mexic-Canada (USMCA), care a înlocuit NAFTA (Acordul Nord-American de Liber Schimb) în 2020 și a fost negociat în primul mandat al lui Trump. Acordul prevede ca aceste trei țări să procedeze la o reexaminare comună după șase ani, notează Reuters.

Anunțul Claudiei Sheinbaum vine la o zi după vizita secretarului de stat american Marco Rubio în Mexic. Cu acest prilej, Statele Unite și Mexic s-au angajat să își respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială, întărindu-și totodată cooperarea în materie de securitate.