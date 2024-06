Moartea lui Michael Mosley: Ce au surprins camerele de supraveghere înainte de dispariția prezentatorului britanic în Grecia

Michael Mosley, 67 de ani, se afla în vacanță cu soția pe insula grecească Symi, când a dispărut miercuri, 5 iunie, după ce plecase singur la plimbare.

După ample operațiuni de căutare, cadavrul său a fost găsit duminică pe un deal, pe plaja Agia Marina.

Imaginile surprinse de camerele din zonă l-au arătat pe Mosley în timp ce cobora o pantă înainte să dispară după o stâncă.

Așa arată zona unde a fost găsit cadavrul lui Michael Mosley. Foto: Profimedia

Medicii legiști urmează să facă luni o examinare post-mortem pentru a stabili dacă Mosley a murit în urma unei căzături. Examinarea, care va avea loc pe insula vecină Rodos, va fi însă dificilă, din cauza stării în care a fost găsit cadavrul.

Potrivit BBC, medicul legist a exclus posibilitatea ca Mosley să fie victima unei mâini criminale.

Mesajul soţiei omului de televiziune

Soția lui Mosley, dr. Clare Bailey Mosley, i-a adus duminică un omagiu soțului ei, pe care l-a numit „minunat, amuzant, amabil și genial” după vestea „devastatoare” că trupul său a fost găsit.

„Am avut o viață incredibil de norocoasă împreună. Ne-am iubit foarte mult și am fost atât de fericiți împreună”, a transmis Clare Bailey Mosley, care le-a mulţumit oamenilor de pe insula Symi, despre care a spus că au lucrat neobosit pentru a-l găsi.

Soţia lui Mosley a mai declarat că soţul ei a greşit traseul unei drumeţii şi s-a prăbuşit chiar înainte de a ajunge la un port de agrement, într-un loc în care corpul său nu putea fi văzut cu uşurinţă de echipele de căutare.

Michael Mosley a studiat medicina la Londra și a profesat medic, iar în ultimele două decenii s-a îndreptat către cariera de prezentator, realizator de documentare, jurnalist și autor.

Era cunoscut pentru emisiunile sale TV, inclusiv Trust Me, I’m a Doctor și podcastul Just One Thing de la BBC Radio 4. De asemenea, a scris o rubrică pentru Daily Mail.

Era cunoscut și pentru cartea sa din 2013 „The Fast Diet”, pe care a scris-o împreună cu jurnalista Mimi Spencer. Cartea propunea aşa-numita „dieta 5:2”, care promitea să ajute oamenii să slăbească rapid prin reducerea la minimum a aportului caloric două zile pe săptămână, în timp ce în celelalte cinci zile mâncau sănătos.

