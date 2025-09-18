Ce sunt organoidele cerebrale sau micile „creiere” crescute în laborator

Organoidele cerebrale sunt agregate tridimensionale de celule neuronale cultivate din celule stem pluripotente. Aceste „minicreiere” pot atinge dimensiuni de câțiva milimetri și dezvoltă rețele neuronale rudimentare, deși mult mai simple decât un creier uman normal.

Până în prezent, se considera că aceste organoide lipsesc de orice formă de conștiință sau percepție senzorială, ceea ce a permis reglementări mai relaxate privind experimentele pe acestea. Primul creier aproape perfect, creat în laborator, a fost realizat de cercetătorii din SUA.

Progresele recente în dezoltarea organoidelor arată că acestea ar putea deveni conștiente

Noile descoperiri permit organoidelor să dezvolte structuri mai complexe, precum vase de sânge rudimentare, neuroni gliali și chiar bariere hematoencefalice. Experimente recente au reușit să combine mai multe regiuni cerebrale într-un singur organoid multicameral, crescând astfel complexitatea neurală și potențialul de conștiență.

Unele modele au fost chiar dotate cu „ochi primitivi” sau alte structuri senzoriale rudimentare, apropiindu-le și mai mult de un creier real embrionar, potrivit sursei citate.

Recomandări Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

Noile descoperiri cu privire la dezvoltarea organoidelor vin cu o serie de provocări etice în domeniul științei

Posibilitatea ca organoidele cerebrale să dobândească conștiență ridică numeroase dileme etice. Bioeticianul Christopher Wood și neurocercetătorul Boyd Lomax subliniază importanța reevaluării reglementărilor existente.

„Considerăm că, în teama de exagerare și de exagerare inspirată de science-fiction, pendulul a oscilat mult prea departe în direcția opusă”, a spus Wood, pentru sursa citată mai sus.

Un organoid conștient ar trebui tratat ca o entitate morală relevantă, cu drepturi legate de bunăstarea sa, mai ales dacă poate simți durerea.

Definirea și măsurarea conștienței reprezintă o provocare majoră, chiar și la oameni. Nu există un consens științific privind o definiție unică a conștienței, aceasta putând fi înțeleasă ca autocunoaștere sau ca simple senzații și percepții.

În cazul organoidelor, cercetătorii sugerează că probabilitatea conștienței se bazează mai degrabă pe capacitatea acestora de a procesa senzații și durere decât pe o conștiință reflexivă.

Cum este evaluată conștiența la nivelul creierului uman

La oameni, conștiența poate fi evaluată prin interogare directă. Pentru pacienții în comă sau cu sindrom locked-in, se utilizează metode indirecte, precum analiza activității electrice cerebrale. Totuși, aceste metode au limitări, unele semnale de conștiență fiind observate chiar în culturi celulare simple.

În cazul organoidelor cerebrale, lipsa unor metode obiective de măsurare a conștienței reprezintă o barieră majoră în evaluarea stadiului lor de dezvoltare și a potențialului lor de a experimenta senzații.

Posibilitatea ca organoidele să devină conștiente în următorul deceniu impune o atenție sporită și necesitatea unor noi standarde etice. Este esențială o dezbatere multidisciplinară pentru a decide cum vor fi integrate aceste noi entități biologice în sfera eticii și a legii.

Cercetătorii trebuie să dezvolte protocoale mai stricte, similare celor existente pentru studiul animalelor, pentru a asigura bunăstarea potențială a organoidelor conștiente. Crearea și cercetarea organoidelor cerebrale conștiente reprezintă o frontieră științifică fascinantă, dar care vine la pachet cu serioase responsabilități morale și juridice.