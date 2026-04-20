Inspectoratul de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud a stabilit că o autoutilitară, condusă de un bărbat de 61 de ani din Bistriţa, s-a răsturnat pe partea carosabilă, într-o curbă la dreapta, potrivit Bistrițeanul. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În accident au fost implicate şase victime, cinci femei şi un bărbat, potrivit ISU Bistriţa-Năsăud. Toate cele cinci femei, cu vârste cuprinse între 50 şi 66 de ani, au fost transportate la spital.

„Femeile prezintă traumatisme craniene cerebrale şi faciale şi dureri la nivelul pieptului, toate vor fi transportate la UPU SMURD Bistriţa pentru investigaţii medicale suplimentare. Bărbatul nu are nevoie de îngrijiri medicale”, potrivit ISU.

La fața locului au intervenit un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor si echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să fie stabilite cauza şi împrejurările în care s-a produs accidentul.

