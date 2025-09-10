Mesajul Microsoft: „Avem nevoie de energie și dinamică”

Compania a început deja să trimită emailuri angajaților care locuiesc la mai puțin de 80 de kilometri de un birou Microsoft din SUA, informându-i despre schimbare.

Într-o postare pe blog, Microsoft a explicat motivul revenirii la birou:

„Pe măsură ce construim produsele de inteligență artificială care vor defini această eră, avem nevoie de energia și dinamica care apar atunci când oamenii talentați lucrează împreună, față în față, pentru a rezolva provocări dificile. (…) Când oamenii lucrează mai des împreună, în persoană, ei prosperă — sunt mai energici, mai încrezători și livrează rezultate mai bune. (…) Actualizăm așteptările privind munca flexibilă la trei zile pe săptămână la birou. Obiectivul nostru cu această schimbare este să oferim mai multă claritate și consecvență în modul în care ne reunim, menținând în același timp flexibilitatea pe care știm că o apreciați.”

Oficialii Microsoft au subliniat că măsura „nu este despre reducerea numărului de posturi”, ci despre eficiență și colaborare.

„Dacă ne gândim la istoria noastră, cele mai semnificative descoperiri au loc atunci când ne bazăm pe ideile celorlalți, în timp real.”, scriu cei de la Microsoft

Până acum, Microsoft le permitea angajaţilor să lucreze de acasă jumătate din timp fără aprobarea managerului, măsură introdusă în timpul pandemiei.

Nemulțumiri în rândul angajaților din România

Decizia va afecta și angajații Microsoft din România, iar discuțiile online nu au întârziat să apară. Pe Reddit, programatorii români și-au exprimat nemulțumirea:

„Și la mine la firmă fix aceleași motive: în era AI colaborăm mai bine la birou. E atât de asemănător emailul de parcă ar fi fost scris de aceiași oameni.”

„Știi cum e? Se sparge bula AI și după vezi cum pierd bani o groază de firme…”

„In the AI era… veniți să dați cu sapa pe plantație. The irony…”

Acuzații de „concediere mascată”

Mulți angajați contestă explicațiile oficiale, acuzând compania că ascunde alte intenții.

„Dar niciodată nu se obosesc să explice de ce la birou ești mai eficient și muncești mai bine în echipă (pentru că nu e așa, sunt alte motive), măcar să pară că s-au chinuit puțin să demonstreze că programatorul rebel nu are dreptate. Eu am o grămadă de beneficii lucrând de acasă și asta se vede și în rezultatele mele de la lucru. (…) Sunt sănătos aproape tot anul și nu mă îmbolnăvesc de 2-3 ori pe an pentru că vine unu și altu cu tuse și spamează tot sistemul de climatizare cu microbi.”, a scris cineva.

„Să vezi ce o să duduie iar economia, că IT-iștii sunt consumatori, pe unde se duc cumpără orice e de vânzare și dacă se duc la birou până acolo își consumă jumătate din salariul zilnic.”, a comentat al român.

„Concediere mascată, parcă e prima dată/prima companie care face asta”, scrie altcineva.

„E cea mai bună scuză pentru disponibilizări, o fac înadins. Noi vrem să lucrăm în echipă să facem treabă bună însă lumea e leneșă, preferă să stea acasă. De fapt, odată cu AI-ul, multe posturi vor trebui desființate, așa că asta e scuza perfectă!!!”, consideră altă persoană.

Decizia vine după mai multe runde de concedieri în cadrul Microsoft în 2025, dar și după raportarea unor rezultate financiare peste așteptări, care au urcat temporar capitalizarea bursieră a companiei peste pragul de 4.000 de miliarde de dolari.

Oficialii insistă că schimbarea este menită să consolideze colaborarea și să răspundă mai bine cerințelor clienților.

