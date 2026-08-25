Potrivit Bild, compania lucrează pentru a reduce aglomerația de opțiuni care se afișează atunci când utilizatorii fac click dreapta pe un fișier.

Noua interfață va permite un control mai mare asupra funcțiilor afișate.

Meniul contextual, de acum mai personalizabil

Conform explicațiilor oferite pe blogul Windows Insider, Microsoft își propune să păstreze în meniul principal doar funcțiile cel mai frecvent utilizate, în timp ce altele vor putea fi ascunse sau afișate la cerere.

„Ne dorim ca utilizatorii să vadă doar opțiunile de care au cu adevărat nevoie”, au declarat reprezentanții companiei. La baza meniului contextual va apărea o nouă opțiune: „Personalizare meniu”.

Aceasta va deschide o pagină din setările de personalizare, de unde utilizatorii pot activa sau dezactiva funcții implicite ale Windows, precum „Trimite către”, „Creează scurtătură” sau „Printează”.

Gestionarea extensiilor de aplicații

O altă noutate importantă vizează intrările adăugate de alte programe instalate. În viitor, acestea vor fi grupate într-un submeniu separat, dedicat extensiilor de aplicații.

Funcțiile utilizate frecvent vor putea fi păstrate direct în meniul principal, iar cei care nu doresc acest submeniu suplimentar îl vor putea ascunde complet.

Funcții familiare, într-o prezentare nouă

Printre modificările aduse de Microsoft se numără și revenirea la o afișare mai clasică pentru funcțiile de bază, precum „Decupează”, „Copiază”, „Lipește”, „Redenumește” sau „Șterge”.

Acestea vor fi disponibile sub formă de text, afișate una sub alta, amintind de stilul utilizat în Windows 10. De asemenea, opțiunea „Proprietăți” va fi mutată din nou la sfârșitul meniului contextual, pentru mai multă familiaritate.

File Explorer, mai rapid și mai stabil

Pe lângă modificările vizuale, Microsoft lucrează la optimizarea performanței File Explorer. Potrivit sursei citate, compania urmărește să reducă întârzierile și blocajele temporare care pot apărea în timpul navigării sau gestionării fișierelor.

De asemenea, afișarea dimensiunilor fișierelor va fi simplificată, utilizând unități precum KB, MB sau GB, în locul numerelor lungi.

Disponibilitate limitată la început

Noile funcții sunt, deocamdată, disponibile doar pentru utilizatorii înscriși în programul Windows Insider, care pot testa în avans aceste schimbări.

Microsoft nu a anunțat încă o dată oficială pentru lansarea actualizărilor pentru toți utilizatorii de Windows 11.

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