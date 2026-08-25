Gestul pe care polițiștii l-au recunoscut imediat

Incidentul s-a produs joi, 20 august 2026, în timpul unei deplasări spre Roma. Potrivit informațiilor, bărbatul, un român de 42 de ani, ar fi încercat să o agreseze sexual pe adolescentă.

Fata a observat o patrulă de poliție și a folosit discret „Signal for Help”.

Gestul este foarte simplu: persoana ține palma deschisă, introduce degetul mare în palmă, apoi își închide celelalte degete peste acesta.

Nu este un gest din limbajul semnelor. A fost creat special ca semnal discret prin care o persoană poate transmite că are nevoie de ajutor și că cineva ar trebui să verifice în siguranță ce se întâmplă.

Organizația Canadian Women’s Foundation precizează că semnalul poate fi folosit cu o singură mână și nu lasă o urmă digitală, fiind conceput tocmai pentru situații în care victima nu poate vorbi liber.

Cum a fost creat „Signal for Help”

Semnalul a fost lansat în aprilie 2020 de Canadian Women’s Foundation. Asta, în contextul creșterii riscului de violență de gen și al folosirii tot mai frecvente a apelurilor video în perioada pandemiei.

Gestul s-a răspândit apoi și a devenit un instrument recunoscut pentru comunicarea discretă a unei situații de pericol. Fundația spune că semnalul a fost distribuit în aproape 50 de țări și în 20 de limbi.

Important: „Signal for Help” nu înseamnă automat „sunați la poliție”. Potrivit organizației care l-a creat, mesajul este mai degrabă „contactează-mă în siguranță”, iar persoana care cere ajutor trebuie lăsată să spună ce are nevoie, atunci când este posibil.

Polițiștii din Italia au oprit mașina

Un român de 42 de ani din Italia a fost arestat pentru tentativă de viol asupra fiicei de 14 ani a concubinei sale. Adolescenta a fost salvată după ce agenții au observat prin geamul mașinii semnalul de urgență făcut discret cu mâna. Polițiștii au oprit imediat vehiculul și l-au reținut pe bărbat.

În cazul adolescentei din Italia, gestul a avut efect imediat. Agenții au observat semnalul făcut prin geamul mașinii și au oprit.

Fata le-ar fi povestit polițiștilor ce s-a întâmplat. Ulterior, bărbatul a fost reținut și dus la sediul poliției, fiind cercetat pentru tentativă de viol asupra unui minor.

Adolescenta a primit sprijin medical și psihologic și a fost preluată de serviciile sociale și de mama sa.

De ce este important să recunoaștem gestul

„Signal for Help” este conceput tocmai pentru situațiile în care o persoană nu poate cere ajutor verbal. Fundația Canadian Women’s Foundation recomandă celor care observă semnalul să ia legătura cu persoana într-un mod sigur, să o asculte și să afle de ce are nevoie.

Gestul poate fi făcut în timpul unei convorbiri video, printr-o fereastră sau chiar în persoană.

Conceput de Canadian Womens Foundation și promovat intens pe rețelele sociale, gestul „Signal for Help” le permite victimelor să ceară sprijin în mod tăcut.

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