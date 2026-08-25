Un șir lung de tragedii și evenimente nefericite pentru Rusia în luna august

Acum 35 de ani (19 – 21 august 1991), un grup de comuniști încremeniți în stalinism a condus un puci eșuat împotriva ultimului lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov. Acest eveniment a dezlănțuit practic forțele centrifuge care au dus în cele din urmă la prăbușirea Uniunii Sovietice, în decembrie 1991.

În august 1998, o criză financiară a lovit grav Rusia, provocând o incapacitate de plată a datoriei interne și prăbușirea rublei. Un an mai târziu, un grup de militanți a condus o incursiune în Republica Daghestan din sudul Rusiei, declanșând cel de-al doilea război cecen – un conflict care a lansat un necunoscut politic, un fost spion mărunt din KGB pe nume Vladimir Putin, în eșalonul superior al puterii de la Moscova.

Numit prim-ministru pe 9 august 1999, Putin a preluat definitiv puterea în ultima zi a aceluiași an, după o retragere surprinzătoare a președintelui Boris Elțîn.

Chiar și Putin s-a instalat la putere sub „blestemul lui august”

Venit la putere sub „blestemul lunii august”, Putin nu a fost imun în pofida durității afișate încă din primele sale zile la Kremlin. Unul dintre primele sale teste majore în funcție a fost scufundarea submarinului nuclear Kursk (12 august 2000) – o tragedie soldată cu moartea celor 118 marinari de la bord.

Apoi, în august 2008, Rusia a intrat în război împotriva Georgiei, arătând noua față belicoasă a politicii externe a lui Putin.

2026, o multitudine de crize care mocnesc

Șirul evenimentelor nefericite legate de august este lung în cazul Rusiei. Nici anul acesta nu arată bine pentru Rusia lui Putin, ale cărei trupe nu mai avansează pe câmpul de luptă din Ucraina, în timp ce orașele sunt învăluite de fumul negru rezultat în urma atacurilor asupra rafinăriilor și centrelor logistice ale Wildberries; iar cozile lungi de la benzinării și zvonurile despre un nou val de mobilizare îi fac pe ruși să bombăne.

„Mulți ruși așteaptă luna august cu neliniște. Mai ales acum, când țara este cu adevărat în criză… Criza combustibililor a revenit, prețurile cresc și nu au nicio intenție să se oprească, rubla scade, vin alegerile și Dumnezeu știe ce va mai fi”, scrie comentatorul rus din exil Ilia Varlamov.

Varlamov atrage atenția asupra reflecțiilor economistului rus Andrei Klepaci, care a avertizat acum trei luni că Moscova se confruntă cu o „criză socială” și „pierde atât competiția tehnologică, cât și cea economică la nivel global” și nu va câștiga un război de uzură împotriva unei Ucraine susținute de Occident. Ca urmare a acestor observații, apărute în public recent, Klepaci a fost dat afară din postul de economist-șef al VEB.RF, banca de dezvoltare a Rusiei.

Un tabloid pro-Kremlin „dă vina” pe eclipsă

Chiar și tabloidul pro-Kremlin, Moskovski Komsomoleț, remarcă anxietățile care se manifestă în mod tradițional în luna august în Rusia, deși recurge la astrologie pentru o tentativă de a le explica pentru anul 2026.

„O eclipsă de Lună urmează să aibă loc luna aceasta; deși nu este cea mai masivă, va fi în opoziție cu Pluto – o planetă asociată cu catastrofele”, se arată într-un material publicat de tabloid. „Acest lucru ar putea declanșa schimbări sociale, modificări politice în relațiile cu vecinii și tulburări interne”, continuă ziarul, prezicând posibile incidente, creșterea anxietății și căderi nervoase.

Însă în mijlocul speculațiilor neliniștitoare, Putin încearcă să proiecteze încredere, deși șchioapătă tot mai tare și are nevoie de mai multe pauze în vorbire pentru a-și drege glasul.

Liderul autocrat rus a recunoscut săptămâna trecută daunele economice provocate de Ucraina prin atacurile cu drone asupra depozitelor Wildberries, dar a minimalizat, tipic lui, impactul lor pe termen lung. Putin a dispus ca depozitele Wildberries, folosite de armata rusă, să fie reconstruite cu sprijin guvernamental. Dar războiul din Ucraina se apropie din ce în ce mai mult de casă pentru mulți ruși, lovindu-i direct în buzunar.

Și Ucraina trece printr-o perioadă foarte grea, dar are o societate dinamică, spre deosebire de Rusia

Ucraina se confruntă, de asemenea, cu crize interne pe fundalul războiului. La începutul acestei săptămâni, recent demisul ministru al apărării, Mîhailo Fedorov, a cerut alegeri în timp de război, generând o nouă provocare politică pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Dincolo de argumentele lui Fedorov, Putin poate folosi din nou acest subiect pentru a pune la îndoială în mod fals legitimitatea lui Zelenski ca președinte. De aici rezidă contrastul.

Mandatul de cinci ani al lui Zelenski trebuia să se încheie în mod normal în 2024, dar alegerile din Ucraina au fost amânate în baza legii marțiale instituite imediat după lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022. Remanierile guvernamentale de la Kiev, precum și manifestările antiguvernamentale arată că societatea civilă și procesele democratice sunt încă vii și sănătoase în Ucraina.

Putin elimină noii opozanți în „luna blestemului”

În schimb, nu se poate spune același lucru despre Rusia lui Putin. Săptămâna trecută, politicianul de opoziție Lev Șlosberg a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru că s-a opus războiului din Ucraina. Curtea Supremă a Rusiei a exclus, de asemenea, din alegeri partidul lui Șlosberg, Iabloko, care a propus o platformă electorală antirăzboi.

Excluderea Iabloko a fost făcută în baza unui ordin din partea lui Putin, care s-a temut de riscul pentru el ca alegerile din 18-20 septembrie să se transforme într-un referendum antirăzboi. Înainte de excluderea Iabloko, regimul lui Putin l-a arestat pe politicianul Boris Nadejdin, apoi l-a determinat să fugă din țară.

În timp ce a ținut, în mod perfid, să dea lecții de democrație altor țări, inclusiv Americii, Putin a avut grijă să elimine opoziția din Rusia, să impună reguli nedemocratice pentru organizarea alegerilor și să distrugă societatea civilă.

În mod dramatic, călătoria fatală a opozantului Aleksei Navalnîi către o închisoare din Arctica rusă a început, de asemenea, într-o zi de august a anului 2020, când a fost otrăvit cu Noviciok de serviciile secrete rusești.

Coincidență sau nu, luna august a pedepsit mereu Rusia, dar nu și-a spus cuvântul, deocamdată, asupra lui Putin.

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