Gestul suspect nu a trecut neobservat

Pentru a evita filtrele de control ale autorităților vamale și ale poliției de frontieră, pasagerul a apelat la o metodă riscantă: i-a predat borseta plină cu valută copilului minor care îl însoțea.

Manevra de pe aeroport nu a trecut însă neobservată. Polițiștii de frontieră aflați în zona filtrelor de securitate au remarcat gestul suspect, efectuat chiar înainte de efectuarea formalităților de ieșire din țară.

În urma controlului, polițiștii de frontieră și vameșii au descoperit suma de 60.000 de dolari și 2.000 de euro, nedeclarată la ieșirea din țară. Banii se aflau într-o borsetă pe care un cetățean român a încercat să i-o dea copilului său minor în momentul în care familia a fost oprită pentru control.

După incident, familia a renunțat la călătorie

Incidentul a avut loc luni, 24 august, în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde s-a prezentat pentru a ieși din țară, cu destinația Doha – Qatar, o familie de cetățeni români, însoțită de copilul minor.

„După efectuarea formalităților de frontieră, membrii familiei s-au îndreptat către culoarul destinat persoanelor care nu au bunuri sau sume de bani de declarat. Aceștia au fost opriți pentru control de o echipă comună formată dintr-un polițist de frontieră și un lucrător vamal. În acel moment, tatăl a încercat să îi dea copilului minor o borsetă. În urma verificării acesteia, au fost descoperiți 60.000 de dolari și 2.000 de euro, sume care nu fuseseră declarate autorităților vamale”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră într-un comunicat de presă.

Deoarece suma de bani depășea plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută și nu fusese declarată, aceasta a fost confiscată de reprezentanții Autorității Vamale, fiind aplicată totodată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei. După acest incident, membrii familiei au renunțat la călătorie.

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