Pericol uriaș pentru cei care nu mănâncă deloc

Potrivit publicației New York Post, care citează o cercetare recentă publicată în European Journal of Clinical Nutrition, persoanele care iau prima masă abia după ora 12:00, la prânz, prezintă un risc cu 29% mai mare de deces din orice cauză comparativ cu cele care mănâncă dimineața, între orele 7:00 și 8:00.

Mai mult, riscul de deces provocat strict de afecțiunile cardiovasculare crește cu un procent alarmant de 46% în cazul celor care sar complet peste mesele matinale.

Cercetătorii de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Wuhan au analizat dosarele medicale și obiceiurile alimentare a peste 31.000 de adulți din Statele Unite, cu vârste de peste 40 de ani.

Datele au fost colectate pe parcursul a două decenii (1999-2018) în cadrul National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Participanții au fost rugați să își înregistreze cu exactitate orele la care au mâncat pentru prima dată.

Ani de viață pierduți

Rezultatele au arătat o legătură clară între momentul primei mese și rata mortalității, amânarea primei mese atrăgând după sine o creștere treptată a riscurilor.

Concret, dacă prima masă este luată între orele 8:00 și 10:00, riscul de deces crește cu 10%. Procentul ajunge la 19% pentru intervalul orar 10:00 – 12:00 și atinge vârful maxim de 29% atunci când aportul caloric începe abia după orele amiezii.

Impactul acestui obicei a fost tradus de autorii studiului și în ani de viață pierduți. Luând ca punct de referință vârsta de 50 de ani, speranța de viață a persoanelor care mănâncă pentru prima dată în zi după ora 12:00 este, în medie, cu 2,46 ani mai scurtă comparativ cu a celor care respectă un program matinal strict, luând micul dejun între 7:00 și 8:00.

Deși cifrele sunt de natură să tragă un semnal de alarmă, specialiștii subliniază o nuanță importantă: studiul este unul observațional.

Acest lucru înseamnă că nu demonstrează o cauzalitate directă și exclusivă. În realitate, persoanele care au tendința să mănânce târziu ar putea avea deja un stil de viață haotic, un program de somn neregulat sau alte probleme de sănătate ascunse.

Cu toate acestea, cercetătorii recomandă ca amânarea nejustificată a primei mese să fie privită ca un potențial indicator de risc pentru sănătate și un obicei ce poate fi modificat ușor, în beneficiul propriului organism.

Alimente pe care nu ar trebui să le consumi la micul dejun

Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, deși această afirmație nu este unanim acceptată. Totuși, alimentele pe care le mâncăm la micul dejun ne pot influența starea pe parcursul unei zile și chiar sănătatea. Tocmai de aceea este bine să știm care sunt acele alimente pe care nu ar trebui să le consumi la micul dejun.

Micul dejun „ideal” nu e acelaşi pentru toată lumea. Alimentele potrivite pot să depindă de vârstă, de starea de sănătate (diabet, reflux gastroesofagian, hipertensiune etc.), de nivelul de activitate în prima parte a zilei și de cum reacționează corpul la anumite alimente.

Totuşi, există categorii largi de alimente care, în majoritatea cazurilor, produc mai mult rău decât bine dimineața, fie pentru că dau fluctuații mari ale glicemiei, fie pentru că îngreunează digestia, favorizează inflamarea, sau provoacă disconfort intestinal.





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