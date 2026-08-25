După aproximativ două ore de discuții între șeful statului și liderii politici, a rămas că experții tehnici de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății vor mai discuta până mâine în încercarea de a găsi totuși o soluție, potrivit informațiilor Libertatea.

Cu toate acestea, șansele de a debloca proiectul legii salarizării sunt aproape nule, au precizat sursele Libertatea la finalul negocierilor purtate online între Nicușor Dan și liderii celor patru partide ale fostei coaliții.

Termenul-limită la legea salarizării este 31 august

Proiectul trebuie adoptat de Parlament în această săptămână, înainte de termenul-limită de 31 august pentru PNRR. Totuși, șansele ca legea să ajungă la vot în Parlament sunt minime.

„Înțeleg că încă nu există un punct de vedere comun între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Ședința la care a participat și Florin Manole nu s-a încheiat cu o concluzie, astfel încât nu pot să vă spun astăzi, acum, la această oră, că avem o formă a acestei legi”, a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu ieri, 24 august.

„Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim, până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să fie aprobată și în Senat, să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și, dacă se trece și de acest lucru, să ajungă să fie promulgată. Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”, a adăugat el.

La rândul său, consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, după discuțiile de săptămâna trecută de la Palatul Cotroceni, că liderii partidelor au primit proiectul legii salarizării „care îndeplineşte în principiu toate obligaţiile asumate de România prin PNRR şi satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem”.

„Ceea ce aş vrea să rămână este că în clipa de faţă, acest proiect este la partide, el nu este asumat de nimeni, este o variantă în discuţii. Vom vedea în zilele următoare dacă cele patru partide vor reuşi să ajungă la un consens sau nu”, a adăugat Burnete.

Iar premierul interimar Ilie Bolojan a spus săptămâna trecută că proiectul noii legi a salarizării nu a fost respins de Comisia Europeană. „Nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun-simț”, a adăugat el.

De legea salarizării depind 770 de milioane de euro din PNRR

Reamintim că, pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat spre consultare noua variantă a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice.

Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea, dar angajații din Sănătate și Educație au spus că lucrurile nu vor sta așa cum le prezintă politicienii.

Pe 21 iulie, Curtea de Apel București a suspendat procedura de consultare publică organizată de Ministerul Muncii pentru noul proiect al legii salarizării bugetarilor. Decizia nu este definitivă.

Termenul-limită pentru adoptarea în Parlament a noii legi a salarizării este 31 august. În caz contrar, România riscă să piardă aproximativ 770 milioane de euro din PNRR.

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