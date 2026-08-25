Șeful CNAS: „Nu este o criză a citostaticelor”

Horațiu Moldovan a vorbit luni seară, 24 august, la postul Digi24 despre problemele semnalate în ultima perioadă în privința medicamentelor folosite în oncologie și a respins ideea unei crize generale.

„Nu este o criză a citostaticelor”, a declarat Horațiu Moldovan la Digi24.

Acesta a spus că a verificat situația împreună cu Ministerul Sănătății și că, din informațiile pe care le-a primit, „există stocuri de citostatice, totul este în regulă”.

Șeful CNAS admite că pot exista probleme cu anumite medicamente

Horațiu Moldovan a precizat însă că pot apărea probleme punctuale cu unele produse. El a explicat că anumite medicamente pot lipsi temporar din cauza problemelor de producție ale furnizorilor și a susținut că aproximativ jumătate dintre situațiile în care aprovizionarea cu medicamente este întreruptă la nivelul Uniunii Europene ar avea această cauză. În astfel de cazuri, spune șeful CNAS, Ministerul Sănătății poate apela la importuri de urgență.

Moldovan a mai afirmat că, cel puțin în ultimul an și patru luni, nu ar fi existat întreruperi de acest tip, cu excepția unei situații de câteva zile apărute spre sfârșitul anului trecut și rezolvate rapid. Președintele CNAS le-a cerut pacienților cărora spitalele sau alți furnizori le spun că nu au medicamentele necesare să anunțe imediat Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau casele județene. El a mai spus că instituția este în prezent cu plățile la zi pentru medicamente, inclusiv pentru tratamentele oncologice scumpe și foarte scumpe.

Pacientă cu cancer: un medicament nu se găsește în România

Afirmațiile șefului CNAS sunt însă contrazise de pacienți care spun că se confruntă chiar acum cu lipsa unor tratamente. Liliana Ruse, jurnalist Digi24 și pacient oncologic, a povestit că unul dintre citostaticele de care are nevoie, lomustina, nu se găsește în România.

Jurnalista spune că a reușit să cumpere din străinătate o parte din tratament, dar în perioada în care a urmat tratamentul a întâmpinat probleme și cu vincristina, un alt citostatic de care avea nevoie. În cazul vincristinei, situația s-a rezolvat între timp. Liliana Ruse respinge însă afirmația că nu există întreruperi în aprovizionare.

„Este o minciună faptul că nu există discontinuități”, a declarat ea la Digi24.

Pacienta spune că situația durează de șapte luni și că are facturile care arată că a fost nevoită să își plătească singură tratamentul cumpărat din afara țării. Pentru ea și mulți pacienți oncologici cel puțin unul dintre medicamentele esențiale în lupta cu boala nu îi este disponibil în România.

„Ori dezinformat, ori rău intenționat”

Și Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, a reacționat la declarațiile președintelui CNAS. El susține că medicamentele oncologice lipsesc și spune că organizațiile de pacienți vor centraliza cazurile semnalate în întreaga țară. Despre Horațiu Moldovan, Cezar Irimia a spus că este „ori dezinformat, ori rău intenționat”.

Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a acuzat autoritățile că nu prezintă situația reală cu care se confruntă bolnavii și a anunțat că federația va aduna informațiile primite de la asociațiile membre pentru a prezenta o situație la nivel național.

Cel puțin trei medicamente necesare pacienților oncologici sunt semnalate ca indisponibile, unele încă din luna iunie. În anumite cazuri, medicii au fost nevoiți să amâne tratamentele sau să modifice schemele terapeutice, mai scrie sursa citată.

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