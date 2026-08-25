Zvi Sukkot, în vârstă de 35 de ani, și-a motivat gestul acuzându-i pe „martiri” că ar fi de fapt „teroriști”.

„În urmă cu câteva zile, i-am cerut armatei să acționeze pentru a retrage monumentele ce comemorează teroriști responsabili pentru atacuri contra israelienilor în satele Madama și Bourin. Din păcate, ele au rămas pe loc. De aceea, m-am deplasat eu însumi acolo și am luat măsuri pentru a le retrage”, a declarat Sukkot într-un mesaj video în care apare cu un baros mână în timp ce încearcă să distrugă memorialul.

El diputado israelí de extrema derecha Zvi Sukkot entró a la localidad palestina de Madama, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, y destrozó con un mazo un monumento palestino mientras soldados israelíes custodiaban la zona.



Las imágenes muestran a militares armados y… pic.twitter.com/AUia4LmDua — El Facto (@ElFactonoticias) August 25, 2026

Armata israeliană, care a asigurat paza deputatului în această vizită în satele palestiniene din nordul Cisiordaniei, a denunțat o „manieră înșelătoare și manipulatoare” din partea lui Zvi Sukkot și l-a acuzat pe deputat că i-a pus soldații în fața unor „riscuri inutile”.

„Soldații Tsahal implicați în misiuni operaționale în acel sector au fost deturnați de la misiunile lor pentru această sarcină și expuși unor riscuri inutile, în condițiile în care Tsahal acționează într-un context marcat de presiuni puternice”, se arată într-un comunicat.

Mai mulți internauți atrag atenția asupra faptului că Zvi Sukkot lovește cu barosul de parcă ar fi protejat de armata israeliană.

Un localnic din Madama inspectează memorialul devastat de Zvi Sukkot Foto: Profimedia

Aflat în campanie electorală, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, la rândul lui, că armata este autoritatea suverană în Iudeea-Samaria, numele folosit de Israel pentru Cisiordania.

Principalul rival al lui Netanyahu la alegerile din 27 octombrie, Gadi Eizenkot, l-a acuzat pe premierul israelian că „permite unor anarhiști precum Zvi Sukkot și altora ca el să facă tot ceea ce le place, punând în pericol securitatea localităților israeliene și aducând atingere poziției Israelului în lume”.

Rami Nassar, șeful Consiliului local din Madama, a explicat că „monumentul poartă numele martirilor satului căzuți în timpul Bătăliei de la Karameh (din 1968 – n.r.) și în prima și a doua Intifada”. El a calificat actul deputatului israelian drept „terorism”.

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