Cum a început totul

Maria, o tânără de 20 de ani din Florența, aflată în vacanță la Riccione, a comandat ouă și a cerut să fie bine gătite. Însă pe bonul livrat la masă, a apărut și un comentariu jignitor.

„Aceasta mi-a rupt c… arde ouăle și scuipă în ele”.

Imaginea bonului a fost rapid distribuită pe rețelele de socializare, atrăgând critici dure.

Proprietarul localului a luat măsuri imediate, suspendând tânărul angajat. În plus, a cerut scuze public pentru incident. Totuși, a ales o abordare neobișnuită, postând un video ironic pe social media. În clip, acesta, jucând rolul unui client, întreabă dacă ouăle pot fi servite „cu sau fără scuipat”, relatează publicația italiană Corriere della Sera.

Chelnerul a revenit la muncă

Ulterior, acesta a lansat un sondaj online, întrebându-și urmăritorii dacă ospătarul ar trebui iertat. Rezultatul? După trei zile de suspendare, tânărul s-a întors la muncă, pe baza convingerii patronului că la 17 ani, greșelile pot deveni lecții valoroase.

„Iertarea este cel mai frumos lucru pe care îl poți oferi unui tânăr de 17 ani pentru a-l ajuta să crească sănătos”, a declarat proprietarul într-un video publicat pe contul său de social media.

„Cine dintre noi, în adolescență, nu a făcut greșeli și nu a fost iertat?”, a mai spus el.

Ce a transmis clienta în urma situației

„Are 17 ani, nu vreau să fie distrus. Totuși, aștept scuze personale din partea lui”, a spus Maria.

În timp ce restaurantul a luat măsuri pentru a calma situația, Maria a devenit, la rândul ei, ținta unor atacuri pe rețelele de socializare.

Tânăra a declarat că a primit mesaje pline de insulte, amenințări și chiar comentarii rasiste. Sub postările despre caz, s-au adunat numeroase opinii, unele exprimând solidaritate cu ospătarul, altele condamnând comportamentul său.

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