Portalul „E-Sănătatea Mea”, acces pentru fiecare român la dosarul medical

Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează oficial portalul național „E-Sănătatea Mea”, un pas crucial în modernizarea sistemului medical public. Prin această platformă, fiecare asigurat va avea acces direct la propriul dosar medical digital, rețete și formulare speciale. În paralel, biletele de trimitere eliberate pe hârtie de medicii de familie devin istorie: acestea vor fi stocate digital în noul SIUI și vor fi vizibile automat medicilor specialiști. De asemenea, se creează cadrul tehnic pentru ca autentificarea în sistemul de sănătate să se facă prin Cartea Electronică de Identitate (CEI), reducând treptat dependența de vechiul card de sănătate.

Grefierii amenință că închid instanțele și parchetele

Una dintre cele mai mari provocări ale începutului de lună vine din sectorul judiciar. Sindicatul grefierilor Dicasterial a anunțat că, începând cu 1 septembrie 2026, va bloca pe termen nelimitat activitatea în instanțele și parchetele din toată țara. Motivul principal este legat de ultimele modificări aduse proiectului noii legi a salarizării.

Potrivit reprezentanților sindicali, valoarea de referință în noul draft a fost redusă drastic la 4.000 de lei, iar sporurile pentru personalul auxiliar de specialitate au fost eliminate din anexa destinată Justiției. Grefierii acuză guvernanții că deciziile au fost luate în mare secret și susțin că noua formulă de calcul prin compensație tranzitorie le va prăbuși puterea de cumpărare la nivelul anului 2015. Reprezentanții sistemului au avertizat Executivul că nu vor accepta să acopere din propriile venituri deficitele bugetare și că porțile instanțelor vor rămâne închise până la o rezolvare a situației.

Noi perioade la vechime pentru pensionarii români

O veste excelentă vine pentru românii cu experiență de muncă transatlantică. De la 1 septembrie intră în vigoare acordul bilateral de securitate socială dintre România și SUA, un document îndelung negociat care rezolvă problema recunoașterii anilor de muncă. Astfel, perioadele de activitate realizate atât în România, cât și în Statele Unite vor putea fi cumulate pentru îndeplinirea stagiului minim de cotizare necesar obținerii dreptului la pensie.

În plus, documentul aduce clarificări esențiale pentru mediul de afaceri și piața muncii prin eliminarea dublei impuneri pentru contribuțiile sociale. Această măsură vizează în mod direct salariații detașați între cele două state, facilitând astfel mobilitatea forței de muncă și reducând povara fiscală pentru companii.

Pregătiri intense pentru noul an școlar 2026-2027

Sistemul de învățământ intră la 1 septembrie în faza finală de pregătire pentru anul școlar 2026-2027. Activitatea didactică va fi structurată în continuare pe cele 5 module de învățare, alături de implementarea noilor reguli privind monitorizarea și siguranța în unitățile de învățământ.

Totodată, în prima săptămână din septembrie, elevii se pregătesc să se întoarcă la școală, în timp ce părinții fac ultimele pregătiri și cumpărături pentru noul an școlar.

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