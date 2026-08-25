Pentru a evita murdărirea frecventă a bateriei de la chiuvetă și împrăștierea bacteriilor, un truc simplu și rapid a devenit tot mai popular în rândul celor care petrec mult timp în bucătărie: folosirea unei pungi transparente din plastic pe post de barieră de protecție pe robinet, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Concret, o pungă transparentă de plastic poate fi folosită temporar pentru a proteja robinetul din bucătărie de grăsime, resturi alimentare și murdărie în timpul gătitului.

Trucul este util mai ales atunci când pregătiți carne crudă, frământați aluat sau lucrați cu alimente care vă murdăresc mâinile.

Ai nevoie de o pungă transparentă și de o foarfecă. Se face o mică tăietură într-o parte a pungii, apoi aceasta se trage peste robinet, astfel încât să acopere zona atinsă cel mai des.

Astfel, mâinile murdare nu intră direct în contact cu mânerul robinetului. După terminarea preparării mâncării, punga poate fi îndepărtată.

Robinetul este una dintre suprafețele atinse frecvent în timpul preparării alimentelor. Dacă mâinile au intrat în contact cu carne crudă, ouă sau alimente grase, murdăria poate ajunge rapid pe mâner.

Punga oferă o barieră temporară și poate reduce murdărirea suprafeței în timpul gătitului.

Chiar dacă este folosită o pungă, robinetul trebuie curățat în mod regulat. Protecția improvizată nu înlocuiește spălarea și ștergerea suprafețelor din bucătărie.

O alternativă practică este un robinet cu o singură manetă, care poate fi acționat mai ușor cu o singură mână sau chiar cu antebrațul, reducând atingerea mânerului cu degetele murdare.

Există un truc cu o pungă de plastic care face și curățenia mai ușoară. Află de ce ar trebui să pui o pungă de plastic peste mătură.

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