„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzațiile care i se aduc și vom lua mâine o decizie după discuția pe care o voi avea cu dânsa”, a afirmat Ilie Bolojan, după care a adăugat: „Nu știu de ce este acuzată și ce rol are în această ecuație pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu scopul pentru care vine și să îi știu CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier prin colegul care la rândul lui este și el suspect în acest caz”.

Întrebat dacă Cristina Trăilă își va da demisia în urma discuției de mâine dimineață, Bolojan a evitat răspunsul: „Trebuie să văd care este situația. Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba”.

Cu referire la posibilitatea să fie și el chemat la DNA ca să dea explicații în acest dosar, premierul și președintele PNL a răspuns: „Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație”.

„Ascultați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce ar putea să fie?”, a conchis Bolojan.

Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 secretar general al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea Guvernului Bolojan, a fost numită secretar general adjunct. Foto: Facebook Cristina Trăilă

Acuzațiile DNA la Cristina Trăilă

Reamintim că secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă (PNL), a fost audiată marți, 25 august, la DNA Iași, în calitate de suspect, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care din martie este sub control judiciar pentru acuzația de cumpărare de influență, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

Cristina Trăilă s-a fotografiat și cu președintele României, Nicușor Dan, și a postat poza pe Facebook

DNA a confirmat apoi informația și a explicat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru infracțiunea de „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

„În perioada 3-4 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, a precizat DNA.

De unde a plecat scandalul cu Fănel Bogos, care a fost în biroul premierului Bolojan

În noiembrie 2025 a ieșit la iveală o anchetă DNA privind o rețea de influență cu politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații. În centrul anchetei era vasluianul Fănel Bogos, om de afaceri care, au susținut anchetatorii, a încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui folosind conexiuni la nivel înalt. Mai exact, s-ar fi folosit de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat în septembrie 2025 o întâlnire cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberal, fost șef al trezoreriei partidului. Ulterior, Fănel Bogos a fost arestat preventiv.

Pe 6 noiembrie 2025, Ilie Bolojan a confirmat că s-a întâlnit în septembrie 2025 cu Mihai Barbu și cu Fănel Bogoș la Palatul Victoria, la cererea fostului șef al PNL Vaslui, care a vrut să îi prezinte un potențial candidat politic. Bolojan a subliniat că Bogos nu i-a cerut nimic în cadrul discuției care a durat 15 minute.

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