Actrița a adus acasă un nou membru al familiei, reconfigurându-și prioritățile zilnice pentru a-i oferi atenția și îngrijirea de care are nevoie.

Doina Teodoru: „Iubirea m-a luat mereu pe nepregătite”

Aventura a început în timp ce Doina Teodoru se afla în zona Deltei Dunării. În timpul unei plimbări printr-o pădure de lângă localitatea Murighiol, actrița a găsit un pui de cățel abandonat, care avea doar câteva zile și ochii încă închiși. Micuțul patruped avea nevoie urgentă de ajutor pentru a supraviețui.

Deși intenția inițială a fost doar de a salva animalul și de a-i găsi un adăpost permanent după ce se întremează, lucrurile au luat o turnură neașteptată odată ce s-a creat o legătură afectivă puternică.

Iubirea m-a luat mereu pe nepregătite.Și de data asta n-a fost deloc diferit.Am zis că e doar oIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

„Iubirea m-a luat mereu pe nepregătite. Și de data asta n-a fost deloc diferit. Am zis că e doar o întâlnire, dar mi-a reconfigurat viața. Am găsit-o în pădure, lângă Murighiol. Avea doar câteva zile. Ochii încă închiși. Singură. Planul era simplu: o salvez, am grijă de ea… și îi găsesc o căsuță”, a povestit Doina Teodoru pe rețelele de socializare.

Doina Teodoru: „Nu mai are nevoie de casă, pentru că e deja ACASĂ”

Pe măsură ce zilele au trecut, iar puiul a învățat să doarmă fără teamă și să se recupereze într-un mediu sigur, decizia finală a devenit evidentă pentru îndrăgita actriță. Botezată Uma, cățelușă a fost integrată rapid în căminul Doinei Teodoru, făcând cunoștință cu Kiwi, pisica din casă.

Momentul în care puiul a realizat că se află în siguranță a fost surprins în imagini emoționante, în care doarme profund și fără nicio grijă, făcând-o pe actriță să confirme că etapa căutării unui stăpân s-a încheiat oficial.

„Am zis că doar o salvez, dar unele povești refuză să se termine acolo unde ai plănuit tu. Când a învățat că e în siguranță, că poate dormi pe spate, cu burtica la vedere, fără să se teamă… Uneori doarme așa de adânc, că uiți că a venit din pădure. A făcut cunoștință și cu Kiwi. Negocierile sunt încă în desfășurare. Ea este UMA și nu mai are nevoie de casă, pentru că e deja ACASĂ”, a adăugat actrița.

Gestul Doinei Teodoru a strâns mii de aprecieri și mesaje din partea urmăritorilor, care au felicitat-o pentru decizia de a-i oferi micuței Uma o viață liniștită.

De ce s-au despărțit Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru a vorbit la finalul lunii iunie despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu, logodna care nu s-a transformat în nuntă și motivul pentru care nu își mai dorește o relație cu o persoană publică. Cei doi s-au separat anul trecut.
Un subiect intens comentat în perioada în care cei doi formau un cuplu a fost diferența de vârstă de 17 ani. Actrița spune că aceasta nu a reprezentat un obstacol în relația lor, însă, în prezent, își imaginează viitorul alături de cineva apropiat de generația sa. „17 ani. Este o diferență mare, dar mi-am dat seama că chiar nu contează, bărbații sunt la fel la orice vârstă. Aș prefera acum să am o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea ca să mă bucur de el cât mai mult timp, nu? Adică aș prefera să îmbătrânim împreună”, a spus ea în cadrul emisiunii „Cancan Exclusiv”.

Chiar dacă relația lor s-a încheiat, Doina Teodoru spune că între ea și fostul partener există în continuare respect. „În relații OK, oameni normali. Ne salutăm, bună, bună”.

Întrebată despre motivele despărțirii, actrița a explicat că, în timp, a simțit că relația nu mai evolua într-o direcție potrivită. „Ne-am despărțit pentru că relația nu mergea într-o direcție sănătoasă”.

Puțini știu că cei doi ajunseseră să se logodească și aveau în plan să se căsătorească. Privind în urmă, Doina Teodoru consideră însă că a fost mai bine că nunta nu a mai avut loc. „Bine că nu a urmat, ca să nu se întâmple ruptura mai târziu. Am fost logodiți un an”. Actrița a lăsat de înțeles că despărțirea, deși dificilă, a fost decizia potrivită pentru amândoi.

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