  • Tabloidul german a analizat, înaintea turul doi al alegerilor pentru funcția de primar, situația din orașe importante, Gelsenkirchen, Duisburg, Hagen, Dortmund sau Berlin.

Zona gării din Hagen, „locul terorii”

Candidatul la primărie Dennis Rehbein (36 de ani, CDU) a declarat pentru programul „Markus Lanz” de la ZDF, postul public german, că mulți dintre cei 190.000 de locuitori ai orașului Hagen percep orașul ca fiind „un loc al terorii”.

Zona gării din Hagen, 200.000 de locuitori, este un focar de criminalitate și este supranumită „Micul București ”.

Peste 7.000 de imigranți din România și Bulgaria locuiesc în proprietăți dărăpănate.

Potrivit lui Rehbein, 1.100 dintre acești imigranți sunt angajați în locuri de muncă supuse contribuțiilor la asigurările sociale și plătesc la sistemul de asistență socială.

„Există un caz în care 20 de persoane din Hagen au lucrat la o frizerie din Berlin. Pentru 200 de euro pe lună fiecare. Acest lucru le-a oferit acces la sistemul de asigurări sociale și le-a suplimentat complet beneficiile”, a explicat politicianul.

Potrivit ofițerului de afaceri sociale, 250 de copii din Hagen nu merg la școală.

„Am găsit școli elementare în care copiii au fost nevoiți să stea în sălile de clasă purtând jachete în timpul iernii. Sau un colegiu profesional care a trebuit să fie închis din cauza deficiențelor în ceea ce privește siguranța la incendiu. Ambele lucruri nu ar fi trebuit să se întâmple”, a mai spus politicianul.

Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
Recomandări
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Duisburg, 495.000 de locuitori, a fost cel mai bogat oraș din Germania în anii 1950, cu un puls al oțelului și cărbunelui. Astăzi, Duisburg are o rată a șomajului de peste 13% (locul al treilea la nivel național). Imigranții locuiesc în apartamente dărăpănate și sunt la limita sărăciei.

Casele celor 26.000 de români și bulgari din Duisburg, închise sau demolate

Primarul Sören Link (49 de ani, SPD), care candidează în turul doi cu un candidat al AfD, a inspectat casele cu probleme: 150 au fost închise de autorități, alte 7 au fost cumpărate de compania municipală de construcții și demolate.

„Avem 26.000 de bulgari și români în oraș. Printre ei se numără peste 9.000 de copii care există doar pe hârtie. Trebuie să le rezervăm locuri la școli și creșe și apoi nu vin niciodată. Zeci de milioane sunt investite greșit, sume pe care le-am putea folosi în altă parte”, spune Link.

Certificatele școlare au început să fie eliberare la fiecare trei luni și trebuie prezentate. „Acest lucru ne-a permis să radiem sute de copii care nu locuiau în Duisburg și pentru care se încasa alocație pentru copii. Numai acest lucru a economisit peste un milion de euro”, explică politicianul Link.

La Gelsenkircgen, fiecare al doilea euro merge către plăți de transfer social

Inima Gelsenkirchen, 260.000 de locuitori, bătea cândva pentru minerit (cărbune, minereu de fier). Dar de când s-au închis minele, orașul a avut o rată a șomajului de 15,1%! Un record pentru Germania.

Orașul se așteaptă la un deficit bugetar de 52 de milioane de euro pentru 2025. Aproape fiecare al doilea euro merge către plăți de transfer social, iar unul din cinci (22%) primește o alocație de cetățean sau beneficii de securitate socială de bază. Mai mult de unul din trei copii trăiește în sărăcie.

Șeful poliției, Tim Frommeyer, afirmă că „suntem de serviciu aproape în fiecare săptămână, lucrând cu autoritățile municipale și vamale pentru a combate abuzurile în domeniul asistenței sociale și criminalitatea bazată pe clanuri. Vom demola aceste structuri”.

Supermarketul din Dortmund în care se fură în fiecare zi

La Dortmund, cel mai populat oraș din regiunea Ruhr (603.000 de locuitori), problemele sunt evidente în special în cartierul Nordstadt.

„Acesta era un cartier grozav; meseriașii se întâlneau aici”, spune Gottfried Brodde (70 de ani, fost instalator de gaze și apă), care își vizitează fiul, Karsten (41 de ani), la chioșcul său.

Brodde jr arată spre un supermarket: „Acolo se fură în fiecare zi.” Iar un ofițer de ordine publică îi explică reporterului că hoții din supermarketuri „împing cărucioare întregi de cumpărături pline cu articole furate și le vând cu nerușinare pe stradă”.

Cum se încadrează Europa în competiția strategică dintre SUA și China. Explicațiile experților de la Brooking Institution
Recomandări
Cum se încadrează Europa în competiția strategică dintre SUA și China. Explicațiile experților de la Brooking Institution

Român: „Germania e bună, mulți bani de la oraș, mulți bani pentru copii, suntem fericiți”

Pe așa numită „stradă a muncitorilor”, zilieri din Balcani își oferă serviciile la prețuri de dumping. Românul Alexandru (38 de ani) explică, într-o germană stricată: „Așteptăm de lucru. Dar Germania e bună, mulți bani de la oraș, mulți bani pentru copii, suntem fericiți.”

Există familii extinse ai căror membri au fost prinși furând din magazine de peste 70 de ori. Dar nimeni nu merge la închisoare; e doar furt. Am pierdut bătălia asta de mult”, spune un anchetator.

„Mai confortabil decât cu arabii”

În capitala Berlin, poliția vizitează „Hotelul BB” din cartierul Schöneberg de 2 sau 3 ori pe zi. În loc de turiști, locuiesc acum acolo familii extinse de romi din România și din Bulgaria.

Pentru „Hotelul BB”, folosirea lui drept cazare de urgență este aparent mai profitabilă decât închirierea lui turiștilor.

„Mulți români și bulgari stau la noi pentru că nu se simt confortabil cu arabii”, a explică o angajată.

Obligația statului de a oferi locuințe în perioadele de lipsă extremă de locuințe duce la costuri absurde. 7 milioane de oameni la nivel național primesc ajutor de stat pentru locuințe în Germania, iar pentru cei 5,5 milioane de beneficiari ai alocației sociale se dau 20 de miliarde de euro anual.

Doar tabăra de corturi de la fostul aeroport Tegel costă contribuabilii aproximativ 500 de milioane de euro anual.

Cum clanurile jefuiesc sistemul social: „Pagube de miliarde”

Un anchetator care dorește să rămână anonim explică modul cum clanurile organizate de mafie exploatează sistemul social:

  • inventează personal și servicii (peste 20.000 de cazuri până în 2024): când sunt prinși, fac o companie nouă:i înființează o companie nouă;
  • se presupune că lucrează pentru suma minimă de 300 de euro și primesc ajutorul pentru ei și familia lor;
  • clanurile cumpără companii și închiriază vehicule prin intermediul acestora: „Am avut o companie de acoperișuri care nu avea nicio dubă de livrare înregistrată pe numele ei. În schimb, erau peste 10 Mercedes AMG”.
  • casa de marcat este întotdeauna stricată: cel puțin jumătate din vânzări sunt încasate în numerar și nu sunt contabilizate. Așa se driblează impozitele și se spală banii.
  • Toți membrii unei familii extinse primesc beneficii sociale, cu excepția unuia. El are o adresă diferită și este responsabil pentru toate tranzacțiile comerciale, vânzări și proprietăți imobiliare.

„Germania se lasă jefuită sistematic de escroci”, spune Rainer Wendt, președintele federal al Uniunii Poliției din Germania. „De vină se află legislația care încurajează abuzurile. Pagubele se ridică în mod repetat la miliarde”.

Citiți și Blocul unde românii prind șobolani direct de la fereastra bucătăriei: „Bat cu piciorul în podea când intru, să-i alung! Sunt cât pisica”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Unica.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Un român din Italia își ținea scuterul plin cu marijuana chiar în fața sediului de poliție. Ce a urmat
Știri România 08:35
Un român din Italia își ținea scuterul plin cu marijuana chiar în fața sediului de poliție. Ce a urmat
Lemne de foc mai scumpe în toată țara: cât plătesc românii pe metrul cub în 2025
Știri România 08:09
Lemne de foc mai scumpe în toată țara: cât plătesc românii pe metrul cub în 2025
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Drama lui Dan Helciug. Artistul a crescut fără mamă de la vârsta de 5 ani: „Era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Stiri Mondene 21 sept.
Drama lui Dan Helciug. Artistul a crescut fără mamă de la vârsta de 5 ani: „Era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Cum arată Larisa Iordache la 6 luni de când a născut. Fosta gimnastă s-a apucat serios de sală. „Mi-am făcut loc pentru mine”
Stiri Mondene 21 sept.
Cum arată Larisa Iordache la 6 luni de când a născut. Fosta gimnastă s-a apucat serios de sală. „Mi-am făcut loc pentru mine”
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
ObservatorNews.ro
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete"
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax.ro
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Politică 21 sept.
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR - Sondaj CURS
Politică 21 sept.
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea