Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

759 de oameni, inclusiv români, în „blocul groazei din Germania”

Un bloc de pe Groner Landstraße 9 din Göttingen (130.000 de locuitori) a ajuns în atenția presei pentru condițiile de locuit extrem de precare. 759 de persoane din 30 de națiuni diferite, inclusiv români și mulți solicitanți de azil și beneficiari de asistență socială diferite, locuiesc în ceea ce este descris drept „cel mai rău bloc din Germania”. Blocul groazei!

Clădirea este un complex rezidențial cu 12 etaje, construit la sfârșitul anilor 1970. A făcut titluri la nivel național de la începutul pandemiei de coronavirus. Din cauza condițiilor de igienă catastrofale, mulți chiriași s-au infectat. Orașul a pus în carantină întregul bloc, care a fost izolat de poliție.

Gunoiul, aruncat direct pe geam!

Situația este atât de gravă încât curierii se tem să intre în clădire. În fața blocului se pot vedea 20 mașini abandonate dezmembrate, iar gunoiul este aruncat pe fereastră. Locatarii prind șobolani direct de la fereastra bucătăriei.

Agentul imobiliar Sebastian Fesser (47 de ani) are 4 apartament în bloc și avertizează încă de la început: „Nu vă apropiați prea mult de ferestre. Resturile alimentare sau alte gunoaie sunt adesea aruncate. Odată, o cutie de vopsea a fost la limită să spargă capul unui client”.

Coridoarele miros a urină, iar casa scărilor, a vomă.

Ramona S. (45 de ani), care locuiește în apartamentul ei de 19 metri pătrați de la etajul al treilea bate din picior de trei ori când intră în casă: „Ca să alung șobolanii, spune ea. Am văzut unul mare cât o pisică!”.

„Nu avem bani să reparăm liftul”

Multe apartamente sunt goale, cu ușile smulse; și gunoaiele sunt îngrămădite peste tot. Vizavi de apartamentul Ramonei, o ușă este sigilată cu spumă de construcție. „Ca gândacii de bucătărie să nu poată ieși!”.

Liftul este defect de mai bine de un an. „Nu avem bani să-l reparăm”, spune administratorul imobiliar Dominik Fricke (30 de ani).

Proprietarul principal, care deține două treimi din apartamente, este în insolvență. „De asemenea, avem probleme în a găsi contractori. Când le dau adresa, majoritatea companiilor refuză”, explică Frinke.

Un poștaș aflat în fața intrării spune: „Nu avem curaj să intrăm! Pentru colete, pur și simplu punem o chitanță de ridicare de la sediu în cutiile poștale”.

Familia de români care dă 700 de euro pe chiria lunară: „Vrem să plecăm de aici, dar parcă suntem ciumați”

Mircea Jiga (51 de ani) și soția sa, Elena (56 de ani), din România, locuiesc în bloc de 10 ani. Plătesc 700 de euro chiriei pentru apartamentul lor de 50 de metri pătrați .

„Vrem doar să plecăm de aici”, spun ei. „Această adresă ne-a stigmatizat. De fiecare dată când căutam un apartament, eram imediat refuzați dacă veneam pe «Groner Landstraße 9». Parcă suntem ciumați”, explică Mircea.

Mai mulți factori au contribuit la degradarea acestui bloc, cum ar fi lipsa întreținerii adecvate a clădirii, supraaglomerarea sau absența implicării autorităților locale.

Situația acestui bloc necesită o intervenție urgentă din partea autorităților pentru deratizare și igienizare, reparații și renovări. Fără o intervenție rapidă și coordonată, situația riscă să devină și mai gravă, afectând întreaga zonă.

Orașul plătește 1,28 de milioane de euro anual

Orașul și districtul plătesc chiria și costurile cu utilitățile pentru majoritatea apartamentelor, aproximativ 1,28 de milioane de euro anual – se pare că în mare parte către administratorul judiciar..

Un purtător de cuvânt al orașului a recunoscut: „Nimeni nu ar trebui să locuiască acolo așa. Dar obstacolele pentru declararea proprietății nelocuibile sunt foarte mari și nu au fost încă îndeplinite. fiecare apartament în parte trebuie evaluat”.

Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât"
