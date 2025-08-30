În timpul ședinței, edilul a făcut mai multe remarci considerate nepotrivite, stârnind reacții din partea consilierilor locali. Comportamentul primarului a fost calificat drept „revoltător”.

Cum s-a apărat primarul din Iași, după reacția neașteptată

Lavinia Crăciuna Loghin, consilier CURAJ, a adus în discuție problema toaletării arborilor din Iași.

„Referitor la toaletări de arbori din municipiul Iași, mărturisesc că, vara aceasta, am văzut câteva orașe din România și în niciunul dintre orașele pe care le-am văzut nu sunt atât de mulți arbori ciuntiți cum am văzut în Iași”, a spus consiliera.

Răspunsul primarului Mihai Chirica a fost neașteptat: „Referitor la toaletări, nu ar fi mai bine să luați o punguță cu mâncare, să vă duceți să hrăniți urșii? Adicătelea, ne băgăm în toate chestiunile fără să înțelegem”.

Această remarcă a fost criticată de consilierul USR Ionuț Popa, care a subliniat pericolul potențial al unor astfel de declarații, după ce mai mulți oameni au fost uciși de urși în România, în ultima vreme.

Primarul din Iași a încercat să se apere, susținând că remarcile sale au fost ironii: „Am să-mi calific ironiile la nivel de finețe. La dumneavoastră nu am să mai fac ironii, că restul lumii a înțeles unde am vrut să ajung”.

În aceeași ședință, consilierul PNL Ciprian Bostan a adus în discuție importanța pistelor pentru biciclete și a transportului alternativ. „Referitor la transportul public, vă rog să avem în vedere și transportul alternativ, și transportul pe două roți”, a spus el.

Răspunsul primarului Chirica din Iași a fost din nou controversat: „Sfatul meu este să fumați puțin și să beți puțin, că, în curând, organele s-ar putea să fie de folos”.

Ulterior, primarul a încercat să explice că se referea la faptul că cei care conduc scutere sau biciclete sunt uneori numiți „donatori de organe” din cauza riscurilor asociate.

