Carieră începută în 2007, la Primăria Oradea

Înainte de a fi adus la Palatul Victoria, la finalul lunii iunie, Mihai Jurca (40 de ani) a fost consilier prezidențial al președintelui interimar al României Ilie Bolojan, începând cu 1 martie 2025 și până pe 25 iunie.

Potrivit prezentării disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, cariera sa profesională a început în 2007, la Primăria Oradea, în calitate de consilier debutant în cadrul Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Europeană. Ulterior, a lucrat ca expert în proiecte europene la Zona Metropolitană Oradea și ca manager de dezvoltare la Agenția de Dezvoltare Locală SA (Eurobusiness Parc Oradea SRL).

În 2014, a fost însărcinat să dezvolte organizația de management a destinației, Visit Oradea, un proiect de parteneriat public-privat axat pe atragerea turiștilor și dezvoltarea agendei culturale a orașului.

„Din septembrie 2021, a fost membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului Oradea și al companiei publice Air Oradea. Un alt rol important l-a avut din septembrie 2024, când a devenit Director General interimar al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA, companie responsabilă de administrarea parcurilor industriale din județul Bihor, atragerea investițiilor străine și promovarea companiilor locale pe piețele internaționale”, se mai arată în prezentarea lui Jurca de pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Recomandări Dosare grele aflate de 12 ani în instanță, cu prejudicii de zeci de milioane de euro. Judecătorii se plâng de volumul de muncă, dar țin dosarele pe loc până la prescrierea faptelor

Mihai Jurca (ultimul din stânga), alături de Ilie Bolojan și Dragoș Anastasiu. Foto: Presidency.ro

Practic, Jurca a început să lucreze la Primăria Oradea cu un an înainte ca Ilie Bolojan să fie ales la primul mandat, în 2008. Bolojan a rămas pe funcția de primar al Oradei până în 2020, când a fost ales președintele Consiliului Județean Bihor.

Studiile lui Mihai Jurca

Este licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene la SNSPA (2007), iar în 2009 a obținut un master în Comunicare politică, economică și socială la Universitatea din Oradea. În 2023, și-a completat studiile cu un Masterat Executiv în Administrație Publică la Universitatea Hertie din Berlin.

Pe site-ul Universității Hertie din Berlin apare o prezentare a lui Mihai Jurca și titlul lucrării de disertație: „Digital transformation in government: Between strategy and reality”.

Potrivit documentelor consultate de Libertatea, taxa de școlarizare pentru Berlin, în valoare de 34.887 de euro, a fost achitată de Fundația Clubul Dreptei (organizație non-profit). Jurca a beneficiat și de bursă de studii de la la Konrad Adenauer Stiftung. În declarațiile de avere din anii 2024 și 2023, aferente pentru anii fiscali 2023 și 2022, Jurca a declarat 5.994 de euro, respectiv 8.305 euro ca bursă de studii.

Recomandări Sute de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în Piața Victoriei: s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar unul a fost prins cu un cuțit

Averea lui Jurca: mai multe venituri în 2024 față de 2023

Ultima declarație de avere a lui Mihai Jurca, odată cu eliberarea din funcția de la Cotroceni și imediat după decizia CCR prin care nu mai există obligativitatea publicării de instituții a acestora, arată o „zestre” ceva mai precară față de anii precedenți, când era trecută și fosta soție.

Potrivit datelor completate la 27 mai 2025, Jurca mai are alături de fosta soție un teren intravilan în localitatea Paleu, județul Bihor, un apartament deținut singur în Oradea, județul Bihor, iar în conturi doar 4.101 euro. Mai declară și datoriile la o bancă, aferente unui credit 40.850 de euro.

Mihai Jurca, al doilea din stânga, alături de Ilie Bolojan și colegii de la Palatul Cotroceni. Foto: Presidency.ro

În ceea ce privește veniturile sale din 2024, Jurca a încasat 189.876 de lei de la Primaria Municipiului Oradea, 12.636 de lei de la RA Aeroportul Internațional Oradea și 46.368 de lei de la Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Cu un înainte, când încă era căsătorit, Jurca avea în plus un credit de 25.000 de euro (pentru că al doilea apartament al familiei era pe numele soției). Nu declarase sume în conturile curente sau depozite, iar veniturile erau mult mai mici: 67.736 de lei de la Primăria Oradea, 12.636 de lei de la RA Aeroportul Internațional Oradea.

Recomandări Olof Mörck, starul rock suedez care s-a convertit la ortodoxie din dragoste pentru soția româncă: „Iubesc România, o consider a doua mea țară natală”

În prezent, ca șef al Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca e cel care se ocupă de „eficientizarea” instituției sau, în traducere liberă, de găsirea de soluții ca să mai trimită din oamenii din cadrul Cancelariei și ai Secretariatului General al Guvernului acasă.