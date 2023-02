Consilierul a scris, într-un mesaj publicat pe Twitter, că „orice «plan de pace» doar cu un armistiţiu şi deci cu o nouă linie de demarcaţie şi continuarea ocupării teritoriului ucrainean nu are legătură cu pacea, ci cu îngheţarea războiului, înfrângerea Ucrainei şi următoarele etape al genocidului rusesc”.

Any „peace plan” with ceasefire only and, as a result, a new delimitation line and continued occupation of ?? territory isnt about peace, but about freezing the war, ?? defeat, next stages of ?? genocide.

?? position is known – the withdrawal of ?? troops to the borders of 1991