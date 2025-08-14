Ce stimulente rămân în vigoare

Din luna septembrie, mai multe burse școlare dispar. Rămân stimulentele acordate pentru merite la învățătură, bursele sociale și cele tehnologice, ultimele două fiind în cuantum de 300 de lei fiecare.

Schimbarea criteriilor de acordare a burselor pentru elevii din familii monoparentale, începând cu anul școlar 2025-2026, marchează o trecere de la un criteriu de eligibilitate bazat pe structura familiei la unul bazat pe venituri.

Apartenența la o familie monoparentală nu va mai fi suficientă pentru a obține bursă. Eligibilitatea pentru bursă va fi determinată de veniturile familiei, conform criteriilor stabilite pentru bursele sociale.

Cine beneficiază

Astfel, elevii proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie vor primi bursa socială. Schimbarea ar putea duce la o alocare mai eficientă a resurselor, direcționând fondurile către elevii care au cea mai mare nevoie de sprijin financiar.

Noua regulă ridică întrebări despre echitate și justiție socială, deoarece familiile monoparentale se pot confrunta cu provocări financiare specifice, chiar și cu venituri peste pragul pentru bursă. Ar putea fi necesare mecanisme compensatorii pentru a sprijini familiile monoparentale care se confruntă cu dificultăți financiare, dar nu se califică pentru bursă conform noilor criterii.

La fel se va întâmpla și cei cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, cei care are au deficienţe funcţionale produse de boli, cei cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital”, ori elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026 a fost pusă în dezbatere publică.

Cum se va acorda bursa de merit

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din elevii fiecărei clase de gimnaziu şi liceu care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00. Elevii din clasa a V-a vor primi bursă de merit în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent care trebuie să fie mai mare sau egală cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a în baza mediilor de admitere la liceu care trebuie să fie mai mari sau egale cu 9,00.

Criteriile specifice de departajare pentru elevii cu aceeași medie la acordarea bursei de merit vor fi stabilite prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, avizată de inspectoratele școlare județene (IȘJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IȘMB) în termen de 2 zile de la data înregistrării solicitării la inspectorat. Avizul IȘJ/ IȘMB este un aviz consultativ.

Calcularea numărului de beneficiari, corespunzător procentului de 15% din efectivul de elevi din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, se face prin rotunjire la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut.





