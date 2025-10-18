Sunt situații în care Casa de Pensii suspendă plata pensiilor. Acest lucru este făcut definitiv, alteori până în momentul în care pensionarii sau cei care au dreptul la pensie depun o serie de documente.

Conform unor surse din Casa de Pensii, în octombrie, cel mai târziu în noiembrie al fiecărui an, aceasta suspendă câteva mii de pensii. Motivul este acela că pensionarii care trăiesc în afara României nu depun certificatul de viață, care trebuie depus de 2 ori pe an:

A. în perioada 01 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic;

b). în perioada 01 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare din cursul unui an calendaristic.

Cei care nu au depus certificatul de viață toamna aceasta vor avea pensia suspendată din această lună.

Conform unor surse de la Casa de Pensii, acest lucru s-a întâmplat deja în octombrie. Suma care a fost suspendată se va vira din nou în luna următoare, după ce este trimis certificatul.

Totodată, o parte dintre pensionarii români vor primi bani mai mulți la pensie, în decembrie 2025, înainte de sărbătorile de iarnă.

Sprijinul se acordă pensionarilor cu venituri mici din România, astfel că 2.750.000 de oameni vor încasa 400 de lei în plus, înainte de finalul anului.





